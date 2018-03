Het is een van de wonderlijkste radioreclames. En door zijn hoge frequentie verreweg de ergerlijkste. „Heeft u managementboeken nodig, en wilt u die snel in huis hebben? Surf naar managementboek.nl.”

Nu ben ik een leek op het gebied van managen en leiderschap – ik heb moeite met de leiding over mijn kamerplanten – maar ik dacht altijd dat management iets te maken had met kennis, zorgvuldige afwegingen en standvastigheid. Niet met het gevoel dat je bedrijf ten dode is opgeschreven als je niet MORGEN de coachingskalender 2009 ‘Scheur je los’ in huis hebt, het boek dat op nummer één staat van de top 100 van best verkochte boeken.

Maar ik moet het mis hebben. De vraag naar boeken over management en leiderschap is enorm, en groeit. Net als de bezoekersaantallen voor de dure seminars. Managers besteden veel tijd om het nieuwste boek over authentiek leiderschap of spiritueel management te kennen.

Het bescheiden besef dat hij nog iets kan opsteken van anderen, siert de leider. Als de enorme vraag naar managementboeken betekent dat blinde daadkracht ‘uit’ is, lijkt me dat prima. Minder geruststellend is de gedachte dat leiders, betaald om het beter te weten en hoeders van ons menselijk kapitaal, van trend naar trend hollen.

Een schrale troost is dat die trends een steeds minder grofstoffelijk karakter krijgen. Dat vertelde Dominique Haijtema, kenner van de markt en auteur van twee managementboeken. Ging het eerst over efficiëntieverbetering en kwaliteitscontrole, midden jaren negentig kwam het besef dat leiders zelf ook mensen zijn. Er kwamen boeken over authentiek management en innerlijke drijfveren. Sinds een paar jaar houdt de manager zich bezig met het gegeven dat de mens spiritueel is, op zoek naar zingeving. Om het verandermanagement – globalisering! – niet te vergeten.

Hoe verschillend de invalshoek ook is, al die boeken hebben één ding gemeen. Ze bieden een unieke oplossing voor de belangrijkste problemen, met of zonder stappenplan.

Nu weet ik weinig van managen, maar heb ik wel verstand van lijnen. Volgens mij is het net als met afslanken. Er zijn honderden diëten, en de meeste hebben het gewenste effect. Maar niet als je erover leest. Alleen als je er een kiest, en volhoudt. Met discipline en vooral saaie volharding. Want iedereen die dat wel eens heeft geprobeerd, weet wie het moeilijkst te veranderen is: de mens zelf.