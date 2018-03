Dr. Zeepaard krijgt vaak post. Zoals van Jan Peter Leentfaar uit Delft. Hij las in de Proefjesfabriek dat je een krantenpagina maar zeven, hooguit acht keer, kunt dubbelvouwen. En dat is voor bijna elk vel papier zo. Alleen in het televisieprogramma Mythbusters is het elf keer gelukt, schrijft Jan Peter. Daar was wel een héél dun en héél groot vel voor nodig: zo groot als een vliegtuighangar.

