Aanschaf JSF is iets anders dan auto kopen

In het artikel over de aanschaf van de JSF wordt de Zwitserse defensie als voorbeeld genomen hoe je een vliegtuig moet aanschaffen (NRC Handelsblad, 9 september). De boodschap is dat je eerst met alle kandidaten moet proefvliegen: je koopt ook geen auto zonder daarin te hebben proefgereden. Was het maar zo eenvoudig.

Een jachtvliegtuig gaat 30 jaar of meer mee als de keuze wordt gebaseerd op visie en scenario`s die in de toekomst kunnen gaan gelden. Die zijn per definitie moeilijk te voorspellen, maar zij zijn zeker anders dan de praktijk van vandaag. Dat stelt zeer hoge eisen aan de flexibiliteit en de groeipotentie van het ontwerp.

Als de JSF in alle evaluaties sterk naar voren komt, heeft dat te maken met een ontwikkelingsstrategie die vanaf het eerste ontwerp is geënt op moeilijk te voorziene scenario`s en lange bruikbaarheid.

Proefvluchten met de diverse kandidaten voor de vervanging van de F-16 hebben overigens nauwelijks waarde. De concurrentie van de JSF bestaat nog steeds niet in de versies zoals die Nederland zijn aangeboden.

Het voorbeeld van de F-16 is vermeldenswaard. In 1975 door Nederland aangeschaft als visionair prototype en na 33 jaar nog steeds operationeel effectief. De toenmalige concurrentie heeft al lang geen operationele waarde meer of is al uitgefaseerd.