Zware zeeslag voor kust van Sri Lanka

Bij een zware zeeslag tussen de Sri Lankaanse marine en de Tamil Tijgers voor de noordwestkust zijn gisteren tien boten gezonken en ten minste 25 rebellen om het leven gekomen. Dat heeft het Sri Lankaanse leger gezegd. Het sprak van de zwaarste gevechten in weken.

De zeeslag had plaats bij de havenstad Nachikkudah en duurde vier uur. Het leger bracht in totaal zeven kleine boten en drie grotere boten van de Tamil Tijgers tot zinken. De Tamil Tijgers hebben niet op het nieuws gereageerd.

Ook op het land werd gisteren en vandaag zwaar gevochten tussen regeringstroepen en de Tamil Tijgers. Daarbij kwamen volgens het leger acht Sri Lankaanse militairen en 62 rebellen om het leven. Een dag eerder waren volgens het leger ook al 71 rebellen en tien militairen omgekomen.

Het is onmogelijk deze berichten te verifiëren, aangezien waarnemers en journalisten uit het gebied zijn vertrokken. Zowel de rebellen als het leger overdrijven regelmatig het aantal slachtoffers van de tegenstander.

Het leger is met een groot offensief bezig tegen de Tamil Tijgers. De frontlijn loopt over het noordelijke deel van het eiland door de steden Jaffna, Kilinochchi en Vavuniya. Het leger is met een opmars bezig langs de noordwestkust en de rebellen hebben het oostelijke deel in handen.

Het leger zegt Kilinochchi, de de facto hoofdstad van de Tamil Tijgers, tot vijf kilometer te zijn genaderd. De Tamil Tijgers meldden dat ze gisteren een aanval van regeringstroepen op Kilinochchi hebben afgeslagen en dat ze daarbij 25 militairen hebben gedood.

De Tamil Tijgers strijden al sinds 1983 voor een eigen staat voor de gemarginaliseerde Tamil-minderheid in het noorden van Sri Lanka. (AP, Reuters)