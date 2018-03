Zogenaamd spannend

cd pop

Katy Perry:One of the boys **

De Amerikaanse zangeres Katy Perry, tot voor kort streng christelijk, maakte een cd die bijna geheel over gender gaat. Perry (1984) scoorde deze zomer een grote hit met de dansvloerstamper I Kissed a Girl, met als tweede regel van het refrein: ‘and I liked it’. Waarna ze zich afvraagt of haar vriendje het erg zal vinden. Daarmee is het plaatje duidelijk: Perry is niet lesbisch, ze experimenteert maar wat.

Ingewikkelder wordt het bij het nummer You’re so Gay, met als tweede regel ‘and you don’t even like boys’.

Het ‘gay-zijn’ van de aangesprokene zit hem hier vooral in zijn voorkeur voor Mozart, H&M-sjaals en Hemingway. Perry zingt het bestraffend, alsof een echte man niet van Mozart mag houden. Ook in Mannequin tiert ze: je bent geen man je bent een paspop.

Dit is pop voor de massa, met slim gebruik van nu hippe genres als electro en disco, ontworpen door hit-grossier Max Martin, die eerder werkte voor onder meer Britney Spears en Roxette. Het stampt en dendert, en gaat ondertussen over zogenaamd spannende dingen als intra-gender-seks en metromannen.

Maar wat denkt de gemiddelde luisteraar als hij door de disco zwiert? Dat Katy Perry alles op alles heeft gezet om aandacht te trekken. Dat haar teksten flauw zijn (‘You’re so sad/ maybe you should buy a happy meal’) en dat haar boodschap riskant lijkt, maar nogal halfwas is.

Waarom je zorgen maken over je vriendje omdat je een meisje kust? Mag een man geen make-up dragen? En is het zo bijzonder dat Perry als meisje koos voor ‘gitaar in plaats van ballet’ (One of the Boys). Toevallig is You’re so Gay een leuk nummer met lome hiphop-groove en frisse twinkeleffecten, maar dat eigentijdse geluid wordt teniet gedaan door de jaren vijftig-geborneerdheid van de woorden.

Ook de opgewonden discorock van I Kissed a Girl heeft enige charme. Maar de vraag blijft hoe puriteins Amerika had gereageerd als de situatie omgekeerd was: een kus van man tot man. Hopelijk horen we binnenkort een door verklaard mannelijke hetero gezongen liedje – denk Justin Timberlake of Kanye West – met een tekst in de trant van ‘I kissed a boy and I liked it’. Met net zo veel succes als Katy Perry nu.