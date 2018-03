Zo expressief als een Beaujolais

Het mooiste van de professionele wijnproefwereld is de taal die er gebezigd wordt. Een goede beschrijving van een normaal glas wijn levert al snel een prachtig doch wollig gedicht uit de romantiek op. Neem bijvoorbeeld deze: „Een prachtige stoere wijn met een boeket van lentebloesem en een vleugje perzik, spannende verfrissende zuren en warme, kruidige afdronk.” Als je met dezelfde poëtische bewoording een willekeurige vrouw zou omschrijven, weet je zeker dat het neuken wordt.

De twee cursussen die ik deed waren vooral gericht op de waarneming: eerst het kijken, dan ruiken en vervolgens het proeven – om daarna die goddelijkheid in het spuugbakje te tuffen, wat ik vaak stiekem niet deed. Omdat de lessen 3,5 uur duurden en er van je verwacht werd dat je thuis tijdens het lezen van je studieboek ook een aantal wijntjes opentrok, raakte ik totaal in de ban van de wijn.

Als de theorie op de cursus saai was of mijn concentratie niet hoog genoeg begon ik, zoals ik altijd bij verveling doe, een studie naar mijn medemens. Dit nog steeds in de ban van de wijn, en dan vooral zijn taal.

Zo zat er een meisje in mijn wijnklas die het gezicht had alsof ze nog nooit van iets genoten had, laat staan van een wijntje. In mijn proefnotitie over haar had ze drogend, onaangename groene tannines door te vroeg geoogste druiven. Die tannines voelen wrang en onaangenaam in de mond. Verder zat ze veel te hoog in het zuur en weer te laag in haar body, waardoor ze een mager wijntje opleverde. Heel even dacht ik aan kurk maar daar was ze net iets te sympathiek voor.

Ik voelde me meer op m’n gemak bij de vrolijk fruitige Beaujolais die ook cursus deed. Geen complexiteit en diepgang maar wel lekker expressief met fruitige aroma’s die je glas uitstuiven. Het enige dat niet helemaal klopte is dat ie grijs was, ik schat hem zo’n jaar of vijftig. Beaujolaiswijnen worden meestal niet beter als ze ouder worden, terwijl deze man in de kracht van zijn leven leek te verkeren. Misschien moest ik toch een ander wijntje voor hem vinden. Laten we het houden op een Châteauneuf-du-Pape: krachtig, koppig en ook zoet en glad, vol zomerfruit en fijne tannines.

Ook in onze groep zat een mooie vrouwelijke Pinot Noir. Moeilijk, eigenwijs druifje, die totaal geen zin heeft om overal te groeien. Maar als ie goed lukt, is die verrukkelijk. Rood fruit met een peper in haar kontje. En dat met een adembenemende complexiteit en elegantie. Je moet wel ervaring hebben om hem daadwerkelijk te leren waarderen. Jammer genoeg is me dat bij dat meisje niet gelukt. Ik was nog niet aan haar toe.

Ik kon het op de cursus het beste vinden met de mooie, wulpse Chardonnay uit de nieuwe wereld. Bij ‘de nieuwe wereld’ denk je misschien aan een net ontdekt volkje in de Amazone dat nog nooit contact heeft gehad met de rest van de wereld, in de wijnwereld is het ongeveer de hele wereld behalve Europa. Denk aan landen als Chili, VS, Australië en Nieuw-Zeeland, waar ook mooie wijnen worden gemaakt. (Ook weer wijntaal, je zegt niet ‘lekker’, maar ‘mooi’. Dus als je een lekker wijntje te pakken hebt, zeg dan ook: „Dit is een mooi glas wijn”.)

Wijnen uit de nieuwe wereld zijn vaak expressiever en toegankelijker dan wijnen uit de oude wereld. Voor beginnende wijndrinkers zijn ze makkelijker te waarderen.

De Chardonnay die op de cursus zat was dan ook makkelijk te waarderen. Haar enorme borsten en brede heupen in strak tenue lieten niet veel te raden over. Je hoefde haar niet te karaferen (wijn in een karaf mieteren) om te weten van wat voor een soort druiven ze was gemaakt.

Het meest geïrriteerd heb ik me aan een stoffige, rokerige sherry. Een oud mannetje met lange haren uit zijn neus die constant de leraar aan het verbeteren was en verliefd was op zichzelf. Net als de echte sherry, die vindt zichzelf ook zo geniaal en complex maar wordt ondertussen door bijna niemand meer gedronken. „Maar wacht, je moet me leren drinken!”, hoor je hem roepen.

Ik doe wijncursus, dus rot op met je hoge alcoholpercentage en je afdronk die maar niet weg lijkt te gaan... Zo, die zit...

Misschien begrijpen jullie het niet, maar als jij een sherry was, zou je je nu heel kut voelen. Die hoge alcohol is namelijk zijn trots.

Wat ik zelf ben? Ik zat te denken aan Champagne Bollinger. Een gespierde wijn, zeer complex, intelligent gemaakt met een elegante mousse. Deze champagne wordt heel sierlijk oud.

Filemon Wesselink (29) is presentator bij omroep BNN

Waar kun je een wijncursus volgen? In Nederland worden veel verschillende wijncursussen aangeboden. Korte cursussen die voor hobbyisten bedoeld zijn, kunnen in bijna elke stad gevolgd worden. Er bestaan ook voorbereidende cursussen voor het halen van een certificaat. Er zijn twee soorten certificaten: SWEN (Stichting Wijnexamens Nederland): Opgericht in 1980 om de wijnkennis te professionaliseren. SWEN kent vier niveaus in wijnkennis, van 1 (basiskennis) tot 4 (professioneel). Met SWEN 2 kun je de vinologenopleiding volgen. WSET (Wine & Spirit Education Trust): In 1969 opgericht om in training en educatie over wijn en sterke dranken te voorzien. WSET is de grootste internationale wijnopleider ter wereld, met jaarlijks meer dan 20.000 studenten. WSET kent vijf niveaus in wijnkennis. En hier kun je daarvoor terecht: Het Wijninstituut www.wijninstituut.nl Cursussen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Wageningen. Voor de cursussen die in december of januari beginnen, kun je je nog opgeven. Basiswijncursus: SWEN 1, 5 avonden 225 euro, boeken inbegrepen. Groepen van max. 20 mensen. Cursus wijnbrevet: (SWEN niveau 2), 8 avonden 425 euro. Vinos Wijncursussen www.vinoswijncursussen.nl Cursus wordt gegeven in Utrecht. Basiscursus: SWEN 1, 5 lessen (2,5 uur) 185 euro incl. cursusmateriaal. Wijnbrevet: SWEN 2, 8 lessen, 400 euro incl. materiaal, excl. examen. Max. 15 personen per groep. Opgeven voor de volgende basis- en wijnbrevetcursus (december) kan nog. Platenburg www.wijnen.net/lid/platenburg Wijncursussen worden in Rotterdam georganiseerd. In januari begint een nieuwe cursus, er zijn nog plaatsen vrij. Basiscursus: SWEN 1 en 2, duurt 12 weken, 1 avond p. week, 3 uur. 345 euro, excl. examen incl. lesmateriaal. Je leert proeven op land/streek. Groepen max. 20 personen. Winefields www.winefields.nl Cursussen in: Amsterdam (23 okt), Nijmegen (7 okt), Eindhoven (6 okt), Alkmaar (22 okt). Volgt WSET-cursussen. Niveau 1 op aanvraag. Intermediate: WSET 2, 8 lessen van 3 uur (20 uur zelfstudie vereist). 395 euro excl. examen. Daarna: Advanced (WSET 3), alleen in Amsterdam, 795 euro.