zo druk is je lijf als jij rustig bent zo druk is je lijf als jij rustig bent

Je hangt op de bank. Je hoofd staat stil. Rust. Maar je hart pompt in rust elke minuut ongeveer vijf liter bloed door de aderen. De ademhalingsspieren zorgen ervoor dat twaalf tot vijftien keer per minuut een halve liter lucht wordt in- en uitgeademd. Het spijsverteringskanaal moet het avondeten verteren. En dat allemaal terwijl je net het gevoel had even helemaal niets te doen. Het lichaam is altijd druk. Twentyfourseven.

We doen een test: wat gebeurt er in je lichaam wanneer je ’s avonds op die bank ligt en niets doet, behalve – laten we het niet te lastig maken – een bruine boterham met kaas eet. Hoe druk heb je het dan?

Allereerst: ook niets doen kost energie. Het hart pompt, je ademt, spieren herstellen, kapotte cellen vernieuwen en haren groeien langzaam, maar gestaag. Het is het basaal metabolisme, ofwel de stofwisseling. Kosten: 600 tot 700 kilocalorieën per dag, al snel eenderde van alle energie die je per etmaal verstookt.

Bij onze test is er ook nog de boterham met kaas. We denken aan eten, we zien het, ruiken versgebakken brood, een vleugje kaas. Dan begint het al. Het zenuwstelsel geeft onmiddellijk, nog voordat we een hap hebben genomen, signalen door aan de organen dat er iets aan komt. Voer! De hersenstam – het commandocentrum in de overgang van de ruggemerg naar de hersenen – zet de andere organen op scherp via een bedradingsysteem, opgebouwd uit zenuwcellen. Op zijn commando maakt de maag alvast wat extra maagzuur aan. De lever en galblaas brengen de voorraad galvloeistof op orde. En de alvleesklier begint met haar productielijntje spijsverteringssappen.

Bij de eerste hap van de snee bruinbrood hebben de speekselklieren in de mond al extra speeksel aangemaakt om het voedsel smeuïg te maken, zodat het slikken makkelijker wordt. Hap. Lekker? Vies? Bedorven? Als er iets mis is, spugen we het uit. Het is een reflex, aangestuurd door het commandocentrum.

In de mond vindt ook de eerste vertering plaats van koolhydraten. Maar in de mond wordt vooral veel gekauwd. Tot wel vijftien keer kauwen per hap wordt vaak aangeraden, maar dat is voor de meesten niet vol te houden. Mond open, een keer of vijf de kaken op elkaar en slikken maar.

Voor ons gevoel zit het werk er nu wel zo’n beetje op. De boterham is weg. Doorgeslikt. Uit het zicht verdwenen. Maar dat is nog maar het begin. Het lichaam kan nog helemaal niets met dit eten. Het ultieme doel van de zeven à acht meter lange reis die de boterham zal afleggen, is om het terug te brengen tot zulke kleine deeltjes dat het bloed ze kan opnemen.

Wij zien een boterham met kaas. Het spijsverteringsstelsel ziet grote brokken koolhydraten, eiwitten en vetten. Dat zijn de bouwstenen. Die moeten in mootjes gehakt, kleiner, kleiner, kleinst worden, onherkenbaar klein om door het bloed te worden opgenomen.

We slikken. De happen van de boterham gaan via de slokdarm naar de maag: de grote geweldenaar. In de slokdarm zelf gebeurt niet zoveel, die is vooral een lange verticale lift van zo’n 25 centimeter lang, die de boterham van de mond dwars door de borstholte en het middenrif naar de buikholte brengt. De slokdarm ‘brengt’ ook echt. Er zitten spieren in de wand die de brokken naar beneden stuwen. Blijf gerust horizontaal op de bank liggen, je hap glijdt toch naar de maag. Zelfs als je op je hoofd zou staan, zou de slokdarm het brood naar je maag transporteren. Zo is de slokdarm.

Het grove werk begint in de maag waar de happen brood één à twee uur zullen verblijven. De maag is een grote kneedmachine. Hij kneedt, mengt en maalt het brood in kleinere brokken, met de missie om koolhydraten, eiwitten en vetten los te trekken. De maag is zuur: door maagzuur, zoutzuur, pH2. Zo zuur dat bacteriën het loodje leggen. In deze zure kneedmachine vindt de eerste vertering van de eiwitten plaats.

De maag is ook de grote opslagruimte voor de poort van de kwetsbare dunne darm, een gevoelige zes meter lange tuinslang, drie centimeter in doorsnede. De maag geeft in regelmatige porties de stukjes brood – kunnen we het nu nog zo noemen? – af aan de dunne darm. Ook stuurt de maag signalen naar de galblaas en alvleesklier dat het grote werk nu echt staat te gebeuren. Andersom kan de darm berichten versturen naar de maag wanneer het ineens te veel voedsel te verwerken krijgt. Dit communicatiesysteem gaat via de zenuwkabels. Maar ook via hormonen, boodschappers die aan de bloedbaan worden afgegeven. Zijn de zenuwbanen de ‘vaste lijnen’, de hormonen zijn ’draadloos’.

Deze twee systemen samen regelen – min of meer – onbewust een aantal belangrijke zaken in ons lijf. Ze zorgen voor de werking van de organen, maar ook bijvoorbeeld dat de traanklieren actiever zijn bij een volle maag. Misschien dat daarom emo-tv vaak samenvalt met het tijdstip van de gemiddelde afterdinnerdip.

We waren bij de dunne darm. Aan het begin welteverstaan, want de vertering in de dunne darm speelt zich vooral af in de eerste 25 centimeter, de twaalfvingerige darm. Daar komen twee andere organen bij kijken. De alvleesklier geeft enzymen af die vetten verteren en voor de verdere vertering van koolhydraten en eiwitten zorgen. Het tweede orgaan is de galblaas, die van de lever producten krijgt aangeleverd voor de vetvertering. Deze zouten geeft de galblaas vervolgens af aan de dunne darm: vetbrokken worden zo veel kleinere vetbolletjes.

De rest van de tuinslang is nodig om a. water en zouten uit het voedsel te onttrekken en b. (daar komt het belangrijkste) de verteringsproducten door de darmwand te transporteren. Vanaf hier – en dat kan gerust pas drie uur na het eten van de boterham zijn – worden de eerste basiselementen door het lichaam opgenomen.

De opname van voedingsstoffen vanuit ons voedsel verloopt uiterst efficiënt. Ons lijf kent een prima geïntegreerd recyclesysteem: we verteren zo’n 95 procent van alles wat we binnenkrijgen. De koolhydraten, eiwitten en vetten worden opgenomen in het lijf door de darmcel en aan de andere kant van die darmcel afgegeven aan het bloed.

Aan het einde van de dunne darm is er nog weinig van het brood over. Dat is trouwens ook wat de verpakking van de boterham met kaas – mocht het een kant-en-klaar exemplaar zijn geweest - zou vertellen. De belegde boterham is bijvoorbeeld 155 kilocalorieën. Deze hoeveelheid ‘kcal’ is het aantal dat de mens gemiddeld uit het broodje haalt, en dus niet de hoeveelheid calorieën die werkelijk in het broodje zitten.

Hoe deze energieopbrengst wordt berekend? Uit één gram koolhydraat haalt een mens gemiddeld 4 kilocalorieën, uit één gram vet 9 kilocalorieën en uit één gram eiwit 4 kilocalorieën. (1 gram alcohol levert 7 kilocalorieën op). Op de verpakking worden dus de K, E en V’s opgeteld, maal het aantal calorieën dat ze vertegenwoordigen. Gemiddeld dus 95 procent van de totale energiestoffen in de boterham.

De vijf procent die we aan het einde van de dunne darm vooral overhouden zijn mineralen en onverteerbare vezels. Vooral cellulose vinden we lastig te verwerken. Dat zijn koolhydraten in planten, de mens kan er niets mee. Graseters als koeien doen er nog hun best op en hebben dan ook een dunne darm die tot veertig meter lang kan zijn. Pure vleeseters als honden kunnen soms toe met slechts twee meter.

Na de dunne darm komt de dikke darm, de bacteriënbuis. Een hoekige buis die eerst omhoog gaat, dan naar rechts en dan naar beneden gaat. Anderhalve meter lang. Het laatste beetje vocht wordt uit de brokken – die nu echt niets meer weghebben van de boterham met kaas – gehaald. Als er nog bruikbare stoffen rondzwerven in deze bijna-poep, bijvoorbeeld wat galzouten, dan worden die ook nog gerecycled en teruggegeven aan het bloed. Zonde om weg te gooien.

De bacteriën in de dikke darm – heb respect! het zijn onze gasten, wij zijn de gastheer – produceren nuttige stoffen die wij zelf niet kunnen maken. Bijvoorbeeld stoffen die een belangrijke rol spelen bij de bloedstolling, maar ook vitaminen. Of ze voorkomen dat andere ziekteverwekkende bacteriën zich kunnen vermeerderen.

Er is weleens onderzocht hoeveel bacteriën een mensenlichaam heeft. Als alle cellen worden opgeteld, dan bestaat de mens voor meer dan de helft uit bacteriën. We zijn dus een lopende zak vol minuscuul kleine beestjes.

Bacteriën zijn ook de windmakers. We – of liever onze gasten dan – maken dagelijks ongeveer twaalf liter methaangas per dag. Methaangas is aardgas. Als we even kijken naar milieuvriendelijke energiebronnen: twaalf liter per dag is ongeveer vier kubieke meter aardgas per jaar. In Nederland gebruiken we ongeveer 1.000 kubieke meter aardgas per jaar per persoon. Alle Nederlanders tezamen produceren voldoende aardgas om een stad van 60.000 inwoners te voorzien.

De ontlasting – die zijn bruine kleur vooral te danken heeft aan bacteriële afbraak van dode rode bloedcellen die de gal aan de darm heeft afgegeven – verzamelt zich in de laatste onderste hoek van de dikke darm. Via de endeldarm komt de poep naar buiten. De spieren bij de poort moeten zich ontspannen (dit gaat onbewust) en de persspieren in de buikwand spannen zich (grotendeels bewust).

Pas hier komen wij – het bewuste deel van onszelf – weer kijken. Na het kauwen, is het persen onze eerste bewuste en zichtbare actie. Het hele proces heeft zo’n 5 à 6 uur tijd gekost en het brood heeft zeven tot acht meter afgelegd.

Maar ook al zitten de voedingsstoffen nu in het bloed, toch zijn we er nog niet. Het bloed wil het liefst zo snel mogelijk de koolhydraten, eiwitten en vetten afgeven aan de delen van het lichaam die ze het hardst nodig hebben. Het bloed wil ervan af. Vooral het vet is een gemene in het bloed, want het kan neerslaan op de vaatwanden. Gevolg: aderverkalking.

De lever is hierbij de centrale regelaar, samen met de alvleesklier. Zij gaan na welk orgaan de meeste voedingsstoffen kan gebruiken. Een deel van de koolhydraten wordt opgeslagen in de lever, de rest gaat naar de spieren en het vetweefsel.

De meeste energie in ons lijf slaan we op in de vorm van vet. Omdat vetreserves zo’n acht keer meer energie opleveren dan dezelfde hoeveelheid opgeslagen koolhydraten. Zouden we alle energie als koolhydraten – snelle energie – opslaan, dan zouden we veel zwaarder zijn, en dus geen 70 kilo wegen bijvoorbeeld, maar 200 kilo. We hebben ongeveer 350 gram koolhydraten in ons lichaam, de rest zetten we als vet – trage energie – weg.

Vanwaar al die moeite? Heb je net de boterham afgebroken, ga je de stoffen daaruit weer opbouwen in koolhydraten en vetten en opslaan in de organen. Het antwoord: pure onzekerheid. Het lichaam weet tenslotte nooit wanneer je weer gaat eten. Ja, jij op de bank weet dat wel. Je maakt straks nog een zak chips open, of je weet dat je morgenvroeg begint met een flinke kom muesli, maar dat weet het spijsverteringskanaal nog niet. Dus verorbert je lijf de boterham met kaas, hakt het zorgvuldig in stukjes en verstopt het op de meest efficiënte manier. Om als een eekhoorn de eikeltjes energie weer op te graven, mocht je nog van de bank af komen en het druk krijgen. <