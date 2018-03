Zijn we nu drukker dan vroeger?

Als de oermens in de oertijd een oerdier tegenkwam, kon hij twee dingen doen: vechten of vluchten. In beide gevallen moest zijn lichaam direct klaar zijn voor actie. De oermens kreeg een shot opwekkende hormonen, zijn hartslag en ademhaling schoten omhoog, zijn bloedvaten naar de spieren verwijdden en zijn spijsvertering nam even pauze.

De moderne mens van vandaag heeft nog precies dezelfde lichamelijke reactie: stress. Het verschil zit in de stressor of oorzaak: geen oerdier, maar tijdsdruk.

Ruim de helft van de Nederlanders van 20 tot 65 voelt zich weleens opgejaagd, volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Een op de drie werkenden klaagt over te weinig vrije tijd. Een op de acht à tien is ernstig vermoeid en heeft – vaak door een combinatie met persoonlijke omstandigheden – een burn-out.

‘Een beetje spanning is goed’, legt Theo Compernolle, (neuro)psychiater en auteur van het boek Stress. Vriend & Vijand uit. ‘Dat is acute, positieve stress, zodat we op topniveau kunnen presteren. Maar negatieve, chronische stress waarvan je niet herstelt, is ongezond.’ Zulke stress is slecht voor hart en vaten, voor de hersenen, de groei en vruchtbaarheid en verzwakt de afweer.

De afgelopen decennia hebben Nederlanders het steeds drukker gekregen, zo heeft het SCP berekend. Het Planbureau doet sinds 1975 onderzoek naar tijdsbesteding en deelt de gemiddelde dag van mensen van twaalf jaar en ouder op in drie delen: ‘persoonlijke verzorging’ zoals slapen, wassen, aankleden en eten en drinken (met bijna elf uur het grootse deel), ‘verplichtingen’ zoals arbeid, opleiding, huishoudelijk werk en opvoeding (6,5 uur) en ten slotte ‘vrije tijd’ (ook 6,5 uur).

In 2005 vergden onze verplichtingen 3,5 uur meer per week dan in 1975. Daarbij daalde de wekelijkse hoeveelheid vrije tijd in dezelfde periode met drie uur.

‘Internationaal gezien is onze dagindeling nog vrij gebalanceerd’, zegt hoogleraar Frank Huysmans van het SCP. ‘Amerikaanse collega’s moeten altijd lachen als ze het over Nederlanders hebben. Dan zeggen ze: ‘Jullie gaan een uur later naar je werk en een uur vroeger naar huis.’’

Toch kenden mensen al drukte, lang voordat het woord stress bestond. In iedere tijd is geklaagd over 'toenemende psychische spanningen' door het steeds complexer worden van het dagelijks leven, zo schreef psychiater Kees Trimbos, naamgever van het latere Trimbos Instituut, in zijn proefschrift De Geestelijke gezondheidszorg in Nederland uit 1959.

Vervolgens citeert Trimbos een aantal historische ‘onheilsprofeten’ over de stress die de vooruitgang in hun tijd met zich meebracht. Zo klaagde de Schotse arts en dieetgoeroe George Cheyne in 1734 over het ‘Kwaad’ van de toenemende welvaart en overvloed in grote steden, die een nieuwe klasse met ongekende neurosen of spanningen voortbracht.

Een eeuw later schreef de Belgische zenuwspecialist Joseph Guislain dat Europa en Amerika in een toestand van ‘overprikkelbaarheid’ verkeerden, door het ‘koortsachtige jagen naar winstbejag en plezier en de ongebreidelde discussies op politiek en sociaal gebied’.

En in 1878 sprak de Britse psychiater Daniel Hack Tuke van ‘onze spoorwegeeuw, waarin de mensen onrecht wordt aangedaan door de geestelijke rust te offeren op het altaar van de haast’.

Een gevoel van tijdsdruk lijkt dus iets van alle tijden, in ieder geval van de moderne geschiedenis. Zeker is dat mensen vroeger veel langer werkten dan nu. Boeren, die voor de industriële revolutie 80 à 90 procent van de Europese bevolking uitmaakten , werkten vaak zolang het daglicht het toestond. De seizoensinvloed op het dagelijkse leefritme was veel groter.

Rond 1900 werkten ‘gewone mensen’ zes dagen per week en twaalf uur per dag, vertelt Lex Heerma van Voss, onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). ‘Denk aan arbeiders in fabrieken en in de bouw en steenbakkerijen, maar ook vrouwen en kinderen werkten. Ongeveer de helft van de vrouwen was ten minste een paar jaar dienstbode, met een vrijwel onbeperkte werkweek.’

Officieel mochten kinderen onder de twaalf sinds het bekende Kinderwetje (1874) van de liberaal Samuel van Houten niet meer in fabrieken werken. Het verbod was niet van toepassing op zogenoemde ‘huiselijke en persoonlijke diensten en op veldarbeid’ – die mochten kleine kinderen wel blijven verrichten tot de leerplichtwet van 1900.

De huidige achturige werkdag werd ingevoerd in 1919. ‘Het begon met een werkweek van 45 uur, verdeeld over vijvenhalve dag, met een vrije zaterdagmiddag’, vertelt Heerma van Voss. ‘De vrije zaterdagmiddag was te danken aan een katholieke minister, Aalberse, die wilde laten zien dat hij nog royaler was dan de socialisten.’ Het was deels een politieke geste: in Rusland en Duitsland was de linkse revolutie al uitgebroken.

Vrije tijd was er nauwelijks. De vrije zaterdagmiddag van Aalberse was een eerste aanzet tot de notie van een weekeinde of weekend – een Engelse uitvinding zoals de Franse benaming ‘la semaine anglaise’ mooi aangeeft.

‘De vrije zaterdagmiddag was handig om met je weekloon bijvoorbeeld je horloge en nette pak bij de pandjesbaas terug te halen’, vertelt Heerma van Voss. ‘Boodschappen doen, kon daarvoor alleen op zondag. De actuele discussie over zondag rustdag met wel of geen koopzondagen speelde helemaal niet.’

Vakantie was al helemaal een luxeverschijnsel. In 1911 kregen de diamantbewerkers als eerste beroepsgroep een achturige werkdag plus een week vakantie per jaar – onbetaald.

Hadden mensen vroeger ook meer stréss omdat ze langer werkten?

Historische beschrijvingen van arbeidsziekten geven de indruk dat de werkdruk hoog was. Als rsi avant la lettre gold de ‘monnikskramp’ of ‘schrijverskramp’ bij kalligraferende monniken rond 1600, ruim een eeuw later opgetekend door de Italiaanse arts Bernardo Ramazzini. In de negentiende eeuw werd gesproken van ‘telegrafistenkramp’ door het tikken van morsecode; Britse en Amerikaanse telegrafisten maakten dertig tot veertigduizend vingerbewegingen per dag.

Maar dat mensen vroeger langer werkten, en vaak monotone (machine)arbeid verrichten, wil niet zeggen dat ze ook harder werkten dan nu. Een gangbaar voorbeeld is de optische werkplaats van de Duitse lenzenmaker Carl Zeiss, bekend van de fotocamera’s. In 1900 werd de werkdag bij Zeiss verkort van negen naar acht uur. Uit eigen onderzoek op de werkvloer bleek dat de arbeidsproductiviteit van Zeiss’ werknemers steeg. In Nederland toonde onderzoek hetzelfde aan.

Heerma van Voss: ‘Er zijn altijd mensen die de werkdruk niet aankunnen en vermorzeld worden door het systeem. Dat moet je serieus nemen. Maar de meeste mensen zijn vrij veerkrachtig. Je kunt ze wel dwingen om twaalf uur te werken, maar niet om twaalf uur per dag productief te zijn. Ze kunnen hetzelfde werk doen in acht uur.’

In de late negentiende eeuw kreeg stress een naam. Rond 1870, toen de industriële revolutie in Nederland in volle gang was, kwamen uit de Verenigde Staten berichten over een nieuwe aandoening: de ‘Amerikaanse ziekte’ of ‘neurasthenie’, voor het eerst beschreven door de Amerikaanse neuroloog George Beard.

De Amerikaanse Droom was niet voor alle Amerikanen weggelegd. Hun zenuwen raakten overbelast, ze waren afgepeigerd en lusteloos, zo schrijft historicus Roy Porter in A social history of madness (1987). Van de ‘nieuwe vrouwen’ die de mannen probeerden te evenaren, was te verwachten dat ze hysterisch werden, aldus Porter. Verontrustend was ook het aantal mannen dat de grillen van de vrije markt niet aankon.

De hectiek van het moderne leven kwam ook aan de orde op het eerste internationale congres voor Psychiatrie, Neurologie, Psychologie en Geestelijke Gezondsheidszorg in Amsterdam in 1907. ‘Het is onmiskenbaar dat het aantal geestesziekten steeds stijgt en dat dit komt doordat de rust is verdwenen’, zei voorzitter Gerbrand Jelgersma, hoogleraar in Leiden tijdens de opening. ‘Wat men moet zien te verwerven is niet langer een evenwichtige rust, maar een evenwichtige beweging.’

De populaire term neurasthenie raakte met de jaren in onbruik, de kwaal bleef bestaan. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er weer een ‘nieuwe’ Amerikaanse ziekte: managers’ disease. Journalist Henk Hofland schreef er medio jaren vijftig een boekje over. Hofland interviewde een aantal bedrijfsleiders en professoren. De titel van het boekje: Geen tijd. Op zoek naar de oorzaken en gevolgen van het moderne tijdsgebrek (1955).

De overvolle agenda dicteert vooral de ‘bovenlaag van ons sociaal bestel’, schreef de Groningse hoogleraar Pieter Jan Bouman in de inleiding. De arbeiders hadden geleidelijk ‘een heel wat minder op het werk geconcentreerdere dagindeling gekregen dan hun voorouders in de negentiende eeuw. Voor hen ontstonden problemen van vrijetijdsbesteding, terwijl de leidinggevende groep steeds meer in tijdnood kwam.’

‘De arbeiders hadden het niet druk meer’, bevestigt Hofland, nu thuis in Amsterdam. ‘Zij zaten uit hun neus te vreten. Het waren de managers en hoogleraren, die waren de klos. Toen ik begon met werken in 1953, kon je hier nog vrij parkeren. Iedereen fietste naar zijn werk, ook op zaterdag want de vrije zaterdag bestond nog niet (1960, red.). Nou, om één uur mocht je naar huis en dan had je anderhalve dag om..., ja om wat eigenlijk? Voetbal te kijken. Op de kinderen te passen, of ze een pak rammel te geven, weet ik veel. Dat was het.’

Dat Nederlanders het de afgelopen decennia gemiddeld steeds drukker hebben gekregen, heeft aanwijsbare oorzaken, zegt Huysmans van het Sociaal en Cultureel Planbureau. ‘Ten eerste werken er meer mensen dan ooit.’ Volgens cijfers van het CBS werkten in 2007 in totaal ruim 8,6 miljoen Nederlanders, zowel deel- als voltijds. Huysmans: ‘Er zijn dus meer werkende mensen, met minder tijd buiten hun werk.’

Een tweede, belangrijke reden: de toestroom van vrouwen op de arbeidsmarkt en de snelle opkomst van de tweeverdieners, ofwel de emancipatie. ‘Wij noemen het de ‘ontspecialisatie van taken’’, zegt Huysmans. ‘Er zijn meer vrouwen gaan werken en meer mannen gaan zorgen. Juist het combineren van arbeid en zorgtaken vergroot de tijdsdruk voor mensen. Als je de hele dag óf alleen werkt, óf alleen het huishouden doet, kun je dat aardig plannen. Maar als je vanuit werk snel je kind van school moet halen en nog snel wat boodschappen doen, geeft dat druk.’

Bijna veertig procent van de Nederlanders van 20 tot 64 jaar combineerde zulke taken in 2005. Het zijn nog altijd meer vrouwen dan mannen die werken en zorgen – vrouwen geven ook vaker aan dat ze het drukker hebben.

Aan de krimpende vrije tijd ten slotte worden steeds hogere eisen gesteld. De meerkeuzemaatschappij draait om zelfontplooiing en het waarmaken van ambities. Vrijetijdsbesteding mag wat kosten en Nederlanders blijven er ook meer aan uitgeven, omdat ze steeds meer verdienen. ‘De simpelste vorm van ontspanning is op een kleedje in het park liggen met een hapje en een drankje’, zegt historicus Heerma van Voss. ‘Maar als je een riant salaris krijgt, wil je daar meer van uitgeven en heb je een Disneyland nodig om het gevoel te hebben dat je je tijd ‘zinvol’ besteedt.’

Hofland: ‘Mensen willen fun. Neem alleen al deze zomer: eerst het EK voetbal, toen de Tour de France, de Gay Pride en de Olympische Spelen, de Uitmarkt en weet ik het wat. Ik ben niet zo’n funmens. Misschien heb ik daarom zoveel tijd.’

Meer verplichtingen, minder vrije tijd – dat moet ergens ten koste van gaan. En dat zijn familie en vrienden. In 1975 besteedden Nederlanders nog 13,5 uur per week aan het onderhouden van sociale contacten, in 2005 was dat gedaald tot ruim 10 uur per week. Dat verschil zit vooral in het aantal visites bij elkaar. Huysmans: ‘Vroeger ging je regelmatig langs bij opa en oma, nu mail je de foto’s van de kleinkinderen.’

Hofland herinnert zich nog een anekdote uit een van zijn interviews voor het boekje Geen Tijd: ‘Van een drukke manager of professor die op de tram sprong. Achter op het balkon kwam hij een oude vriend tegen. Dát is lang geleden, zei de oude vriend. Ja, zei die drukke man. Dat is heel, heel lang geleden. Hij herkende hem niet meer.’ <

FOTOGRAFIE Eline van Roosmalen