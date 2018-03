Ziekenhuis van Lelystad oneens met Inspectie

IJsselmeerziekenhuizen is het niet eens met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat patiënten maandenlang gevaar hebben gelopen door hen te opereren in niet-steriele lucht in haar operatiekamers. Tegen het advies van IGZ in wil dit ziekenhuis, met vestigingen in Lelystad en Emmeloord, ook tijdelijke operatiekamers bouwen op het ziekenhuisterrein.

Volgens de medische staf van IJsselmeerziekenhuizen hebben patiënten „geen extra gevaar gelopen” doordat de lucht in de operatiekamers niet steriel genoeg was. Het ziekenhuis heeft over die periode geen extra gevallen van infectie geconstateerd, zegt een woordvoerder. Het aantal infecties was ook niet hoger dan in andere ziekenhuizen.

IJsselmeerziekenhuizen heeft gisteren besloten om ook de afdeling verloskunde te sluiten. Reden is dat bij calamiteiten het ziekenhuis geen mogelijkheden heeft om te opereren volgens de IGZ-norm, zoals voor een keizersnede.

De IGZ is tegen het plan van het ziekenhuis nood-operatiekamers te bouwen. Met extra ambulances kunnen patiënten goed worden geholpen, meent de inspectie. Het ziekenhuis wijst erop dat een ambulance 20 à 25 minuten extra doet over de reis naar de ziekenhuizen in Almere of Harderwijk. Rond het middaguur waren alle partijen nog aan het praten op het ministerie van VWS.

De raad van toezicht van het ziekenhuis heeft gisteren per direct bestuursvoorzitter Gersji Rodrigues Pereira op nonactief gesteld. Personeel, vakbonden en gemeentebestuur hadden al eerder gezegd geen vertrouwen te hebben in Rodrigues Pereira. Voorzitter Frank de Grave van de Nederlandse Zorgautoriteit noemde gisteren op een congres het beleid van Rodrigues Pereira „onaanvaardbaar”. Patiëntenorganisatie NPCF vond het „onbegrijpelijk” dat ziekenhuizen maatregelen voor meer patiëntveiligheid uitstellen.

De topman wilde niet weg, omdat tot gisteren de raad van toezicht, waarvan de commissaris van de koningin van Noord-Holland Harry Borghouts voorzitter is, hem steunde. „Je blijft er staan, zeker in zwaar weer”, aldus Rodrigues Pereira. Maandag wordt bekend wie de interim-bestuurder wordt. Volgens persbureau ANP zou het gaan om Norbert Hoefsmit.