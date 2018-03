Zege NEC en Ajax, Twente verliest

Ajax en NEC hebben de eerste wedstrijd in de eerste ronde van het toernooi om de UEFA Cup gewonnen. De Amsterdamse club was in Servië veel te sterk voor Borac (4-1), de Nijmegenaren versloegen voor eigen publiek Dinamo Boekarest met 1-0. Heerenveen kwam gisteravond tot een gelijkspel (1-1) in Portugal tegen Vitoria Setubal, FC Twente verloor de eerste ontmoeting in en tegen het Franse Rennes met 2-1.

Door de ruime overwinning van Ajax lijkt de thuiswedstrijd tegen Borac over twee weken een formaliteit te worden en kunnen coach Van Basten en zijn spelers zich gaan opmaken voor de groepsfase van het UEFA-Cuptoernooi. In Belgrado scoorden gisteravond Sulejmani, Suárez en Huntelaar (tweemaal) voor Ajax.

Opvallend was de basisplaats van Van der Wiel. De rechtsback kreeg van Van Basten opnieuw de voorkeur boven Silva. De voormalig bondscoach van Oranje was minder tevreden over Sno. De eerste vervanger van de nog niet helemaal fitte Gabri moest in de rust plaatsmaken voor Lindgren.

NEC maakte gisteravond voor 12.000 enthousiaste toeschouwers na vijf jaar zijn rentree in een Europees bekertoernooi en deed dat met een kleine maar meer dan verdiende overwinning. De enige treffer kwam op naam van Van Beukering, die in de 57ste minuut met het hoofd scoorde. NEC speelde attractief, in een hoog tempo en had onder leiding van de Pool Radomski vrijwel de hele wedstrijd het initiatief. Een overwinning met grotere cijfers was verdiend geweest.

Ook voor FC Twente had er meer ingezeten in het uitduel tegen Stade Rennes. De Enschedese formatie heerste in de eerste wedstrijd van de eerste ronde op de grond, de Fransen in de lucht. Dat laatste bepaalde het verschil. Uit een hoekschop en een vrije trap kopte Stade Rennes de doelpunten binnen. Daarmee werd de fraaie openingstreffer van Denneboom teniet gedaan. „Jammer. We hadden de controle”, sprak de maker van de treffer van FC Twente.

Een slordig spelend Heerenveen tot slot kwam in Lissabon goed weg met het 1-1 gelijkspel tegen Vitoria Setubal. Vooral in de tweede helft verzuimde de Friese club te voetballen. Door een toevalstreffer van invaller Elyounoussi in de slotfase van het duel heeft Heerenveen alle kansen om in de thuiswedstrijd over twee weken de lucratieve groepsfase van het UEFA-Cuptoernooi te bereiken.