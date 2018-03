Witteveenprijs voor Lawrence Malstaf

amsterdam, 19 sept. De Belgische kunstenaar Lawrence Malstaf (1972) is de winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst en Techniek 2008. Hij krijgt de prijs, een geldbedrag van vijftienduizend euro en een publicatie, voor zijn zogenaamde anti-automaten. Malstaf maakt werken waarin de beleving van de toeschouwer ernstig ontregeld wordt. Zo valt in Mirror het spiegelbeeld van de kijker in gruzelementen en komt de toeschouwer bij het werk Nemo in een wervelstorm terecht. De prijs wordt op 13 november in de Lebuinuskerk in Deventer uitgereikt. Voor het eerst gaat de prijs naar een buitenlandse kunstenaar.