WINFRIED BAIJENS Ik ben de anti-dj

Winfried Baijens (30) is radio-dj, filmpjesmaker, televisiepresentator. ‘Ik heb niet één groot talent. Presenteren, regisseren; ik kan het allemaal een beetje goed. Media, die liggen mij.’

Hij heeft zijn eigen radioprogramma Winfried bij 3FM, dat elke woensdagnacht wordt uitgezonden. Radio maken is voor hem een constante strijd. ‘Je moet alles alleen doen, en alles tegelijk. Het is een vak apart, dat ontkende ik eerst een beetje. Ik had onderschat hoe technisch het is. Alleen al om een nummer op tijd in te starten, de telefoon op te nemen; je moet overal bij nadenken.’

‘Sommige collega’s zijn van die echte, ronkende dj’s. Die maken al hun hele leven radio, het zit gewoon in ze. Dat heb ik niet.’ Baijens werkte tot voor kort altijd bij de televisie en had geen radio-ervaring. ‘Eigenlijk ben ik meer de anti-dj.’

Vier jaar lang presenteerde Baijens het Jeugdjournaal, waarvoor hij de hele wereld over reisde en een Cinekid award won. Vorig jaar werd hij een van de gezichten van het NOS Journaal op 3. ‘Voor mezelf zie ik dat als een mislukt project. Het was te onpersoonlijk, stond heel ver van me af. Ik was ineens echt een nieuwslezer geworden, alles moest correct en keurig. Dat past niet bij me, ik kakte er van in.’

Hij heeft zichzelf nu een jaar de tijd gegeven om uit te zoeken wat hij wil. ‘Dat bevalt erg goed. Misschien maak ik er wel twee jaar van. Ik heb tien jaar lang in die Hilversumse bunker gezeten; ik begon me te vervelen. Ik ben geloof ik een beetje allergisch voor routine. Nu doe ik dingen omdat ik ze zelf wil doen. Niet omdat ze op het rooster staan.’

Met zijn eigen bedrijfje KNZPT maakt hij ook nog filmpjes, waaronder videoclips voor jazz-zanger Wouter Hamel, zijn vriend. ‘Dat is wel iets wat ik heel erg leuk vind. Ik zou graag regisseur willen worden. Met een grote R.’

Sinds hij na zijn studie bij Nova begon, is Baijens van het ene programma in het andere gerold. ‘Eigenlijk ben ik best een zondagskind. En dan toch nog zeuren, hè?’ zegt hij. ‘Ik zou ook gewoon het journaal kunnen presenteren, en daar een bepaalde status aan ontlenen. Maar daar word ik niet blijer van. Ik blijf nieuwe dingen proberen. Daar ben ik ook best trots op. Ik blijf zoeken.’ (EF)

FOTOGRAFIE Pablo Delfos

PRODUCTIE Sabine Geurten

STYLING Beatrice Jolly

STYLING Beatrice Jolly HAAR &

MAKE-UP Masha Meyer @ House of Orange MET DANK AAN Nic Nic, Lady Day (props)