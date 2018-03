What’s new: de beurzen beleefden gisteren weer een zware dag. Maar na een geldinjectie van 180 miljard dollar door zes centrale banken in de wereld en weer een bankovername, dit keer in Londen, sloot gisteravond om tien uur Nederlandse tijd de Amerikaanse Dow Jones-index 3,9 procent hoger.

pagina 3, 12 en 13