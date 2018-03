Locatie: De Efteling, drukste vakantieweek van het jaar

Nemanja(15, scholier)

Wat doe je hier?

Ik ben op schoolreis en we komen net uit achtbaan De Vliegende Hollander. Veertig minuten stonden we in de rij, maar het schommelschip was leuker.

Ben je gelukkig?

Jawel. Nou ja, het kán altijd beter natuurlijk.

Wat heb je nodig om gelukkig te worden?

Vrienden. Niemand wil alleen leven. Ik heb een goede vriend die er altijd voor me is, maar in mijn klas hebben mensen twee gezichten. Als klasgenoten tegen me praten, vóél ik dat ze me eigenlijk niet mogen. Ik bedoel, tegen mij zeggen ze dat ze me zo tof vinden, maar achter mijn rug schelden ze me uit. Voor lulhoofd.

Delfine Verbruggen (24, administratief medewerkster)

Wat doe je hier?

Ik wacht met mijn zoontje op mijn man. Hij zit in zijn eentje in De Vliegende Hollander, want ons zoontje is te klein voor die achtbaan. Mijn man is ook alleen in de Python geweest.

Ben je gelukkig?

Ah ja, niemand is honderd procent gelukkig.

Wat heb je nodig om gelukkig te worden?

Meer geld. Om ons huis af te maken. We hebben nog steeds geen garage voor de nieuwe Citroën. En we willen reizen. Naar Amerika. Onze verste vakantie was naar de Franse kust.

Michael Janssen (60, radiojournalist)

Wat doe je hier?

Ik ben mijn vrouw en kleinkinderen kwijt. We gingen in de Fata Morgana en daarna verloor ik ze uit het oog. Mijn telefoon ligt nog in de auto, de telefoon van mijn vrouw zit in haar tas. En die tas heb ik hier. Ik loop ze nu al een kwartier te zoeken: een vrouw in het zwart en twee prachtige blonde kinderen.

Ben je gelukkig?

Ja, al zeker dertig jaar.

Wat had je nodig om gelukkig te worden?

Weinig. Het schuilt hem niet eens in familie, kleinkinderen of goed huwelijk. Het gaat erom dat ik me blijf verwonderen. Nieuwe muziek. Goede televisie of radio. Dat laatste bestaat eigenlijk niet meer. VPRO’s vrijdag, dát was goede radio. Alleen Radio 6 benadert dat.

Denise Slachter (14, scholier)

Wat doe je hier?

Ik woon in Drunen dus mijn vriendinnen en ik hebben een abonnement op de Efteling. We gaan een paar keer per maand, vooral in het voorjaar want dan is het minder druk. Maar vandaag hadden we ook gewoon zin.

Ben je gelukkig?

Haha, nou ja. Ik mag niet alles. Mijn ouders willen bijvoorbeeld dat ik elke dag een uur huiswerk maak. Boven, alleen op mijn kamer. Als ik na tien minuten al klaar ben met leren, hoef ik echt niet te proberen naar beneden te komen. Dus dan ga ik stiekem iets anders doen, en als m’n ouders dan komen controleren, pak ik vlug een schoolboek. Laatst had ik een één voor biologie. Kreeg ik een preek. En stond mijn broertje me aan te kijken met zo’n geniepig lachje.

Wat heb je nodig om gelukkig te worden?

Al die preken, dat mag minder.

NR Nawin (22, in opleiding)

Wat doe je hier?

Mee met de leiding. Ik woon in een huis voor begeleid wonen, vandaag zijn we een dagje weg. Ik houd van het gevaar van achtbanen. In Amerika verloor een jongen ooit zijn pet in een attractie. Toen-ie die wilde pakken, reden de karretjes z’n hoofd eraf.

Ben je gelukkig?

Het gaat als ik mijn pillen neem. Dan word ik rustig. Maar soms wil ik mijn pillen niet. Wil ik niet slapen, maar wakker blijven en van de dag genieten. Dan vecht ik om niet in slaap te vallen.

Wat heb je nodig om gelukkig te worden?

Ik wil iets opbouwen, later, als ik geen medicijnen meer hoef. Bij het leger ofzo. Een vriend van me zat vijfentwintig jaar in het leger. In Afghanistan kwam hij klem te zitten in zijn truck, een deel van zijn kin werd afgesneden. Nu heeft hij een litteken.