Wachtkamers China vol baby's

Oscar Garschagen

Hoofdverpleegster Xia Yen heeft haar kind en haar echtelijk bed in geen dagen gezien. „We kunnen niet naar huis voordat we iedere baby die hier komt gecontroleerd hebben”, zegt zij. In het Hongkou Kinderziekenhuis in Noord-Shanghai noteert ze ononderbroken namen van wachtende moeders en hun baby’s.

De wachtkamers en gangen van het ziekenhuis in deze Shanghaise volkswijk zijn overvol, net als in alle andere ziekenhuizen in de stad, maar de honderden moeders en baby’s wachten opmerkelijk geduldig op hun beurt. Van openlijke boosheid is weinig te merken. Maar iedereen is wel degelijk woedend. Ongerustheid en spanning over de uitslagen van de onderzoeken overheersen.

Het nieuws van deze vroege vrijdagmorgen is bij alle vrouwen en de enkele man al bekend: er is een vierde baby gestorven na het drinken van moedwillig vervuilde melk, het aantal baby’s met ernstige nierproblemen nadert de 7.000. Ziekenhuizen in heel China worden overstroomd door ongeruste ouders. Er zijn nog meer mensen gearresteerd, 18 in totaal, en nu is ook de burgemeester van de stad Shijiazhunag in de provincie Hebei afgezet. In Shijiazhunag is Sanlu gevestigd, de melkproducent die verantwoordelijk is voor de met melamine vergiftigde melk.

Inmiddels is ook gebleken dat niet alleen het babymelkpoeder het chemische melaminehars bevatte, maar dat ook de gewone volle en halfvolle melk in de schappen van de Chinese winkels niet te vertrouwen is. Die melk, ontdekte de Chinese yup in mondain Shanghai vanochtend tot zijn schrik, wordt ook gebruikt door de honderden vestigingen van Starbucks in China. Zelfs de Caffé Latte kan dus vervuild zijn.

„Als zelfs dit soort grote bedrijven niet betrouwbaar zijn, wie moet je dan nog geloven”,vraagt Guo Yen, de 24-jarige moeder van een drie maanden oud meisje zich af. Het woord corruptie valt snel in de wachtkamers van dit wijkziekenhuis. De vraag waarom lokale en ook nationale autoriteiten zo lang hebben gewacht met een nationaal alarm is nog steeds niet afdoende beantwoord.

Naast Guo Yen zit Chen Yue met haar zes maanden oude zoontje Jiabao. Zij denkt dat hij nierstenen heeft, omdat zijn urine steeds donkerder is geworden, maar zeker weet zij dat nog niet. „Ik weet niet wat ik moet doen als hij opgenomen moet worden, want daar hebben we geen geld voor en we zijn ook niet verzekerd”, vertelt zij. Zij en haar man zijn migrantenarbeiders uit Sichuan.

Vanwege hun werk is borstvoeding geen optie.

De meeste vrouwen hier zeggen dat het bedrijf waar ze werken het niet toelaat dat ze hun kind meenemen. Er zijn geen voorzieningen voor. Volgens Chinese staatsmedia is aan de verstedelijkte oostkust borstvoeding zeldzaam geworden en propageren ook artsen het gebruik van melkpoeder. Artsen zouden daarvoor worden betaald door producenten als Sanlu.

Guo Yen: „Mijn moeder had wel gezegd dat borstvoeding beter was, maar ik had weinig melk en zij vond het niet lekker en ik moest bovendien een week na de bevalling weer aan het werk.”

Een derde vrouw die alleen haar achternaam (Wang) wil vertellen bemoeit zich met het gesprek: „Ouders die zich dure buitenlandse merken kunnen veroorloven, hebben geen problemen. Maar wij wel. We dachten dat Sanlu een heel goed merk was, want het was ook wat duurder, maar niet zo duur als de buitenlandse merken. Zo hebben ze van ons geprofiteerd.”

Wat deze vrouwen nog niet weten – en vanwege de censuur voorlopig ook niet te weten komen – is dat Sanlu, de grootste producent van babymelkpoeder in China, volgens Chineestalige media in Hongkong al vanaf 2005 op de hoogte was van de aanwezigheid van melamine in de aangevoerde rauwe melk. Waarschijnlijk zou het staatsbedrijf deze ontdekking nu nog steeds in de doofpot hebben gehouden als niet op het Chinese internet en door de Nieuw-Zeelandse premier Helen Clark geen alarm geslagen was.

De Chinese staat, die zich na de succesvolle Olympische Spelen door het schandaal in verlegenheid gebracht voelt, tracht met een reeks van arrestaties, afzetting van politieke figuren en massale inspecties en in beslagnames de schade te beperken. In Peking wordt beseft dat het label ‘Made in China’ opnieuw in opspraak is geraakt en daar komt bij dat ook vervuilde melk en melkpoeder naar andere Aziatische en Afrikaanse landen is geëxporteerd.

Merken als Sanlu, Mengnu en de Olympische sponsor Yili werden op geen enkele manier gecontroleerd. Zij hadden een officiële vrijbrief. Ook is duidelijk geworden dat de nationale en provinciale inspectiediensten de groei van de Chinese zuivelindustrie tot een sector met een waarde van 19 miljard dollar niet heeft kunnen bijbenen. De ontdekking dat 10 procent van de inmiddels onderzochte melk in de Chinese winkels melamine bevat, heeft geleid tot het besef dat het probleem nog groter is dan aanvankelijk werd gedacht.

„Ik ben heel trots op mijn land, maar ik geloof niet meer in Chinese merken”, zegt Guo Yen die later op de dag zal horen dat er met haar baby niets aan de hand is.