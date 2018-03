Vredesteken groeit uit tot een icoon van verzet

Het is een wrange verjaardag, de verjaardag van het vredesteken. Vijftig jaar geleden werd het voor het eerst meegedragen in een protestmars tegen kernwapens, en zondag, op wereldvredesdag, zal het overal ter wereld zijn symbolische functie vervullen. Het vredesteken bestaat zolang vrede niet bestaat. Het kon dus wel eens heel oud worden.

De Britse voormalig vredesactivist en kenner van de beatcultuur Barry Miles stelde een boek samen over dit symbool, kortweg Vrede getiteld. Volgens Miles is het vredesteken een universeel icoon – voor hem het bewijs dat mensen overal en altijd tegen oorlog protesteren. En misschien heeft hij gelijk. De vele foto’s in dit boek van voortstappende mensen, hun talloze vredestekens torsend – door weer en wind, door stad en land – vormen één lange, roerende vredesmars.

Doem en hoop gaan in dit boek dus hand in hand. Opdat de lezer weet wat er eigenlijk op het spel staat, begint Miles met een uiteenzetting over de atoombom op Hiroshima. Via de Koude Oorlog komt hij uit bij zijn eigenlijke onderwerp, de naoorlogse geschiedenis van de vooral Britse vredesbeweging – de Engelse ondertitel 50 years of protest is in de Nederlandse editie weggelaten. De naoorlogse kernwapenwedloop zorgde al snel voor Ban de Bom-groepjes in de VS, Engeland en natuurlijk Japan. Hoewel hij zijn eigen rol verzwijgt, was Miles ongetwijfeld een nauw betrokkene, zo gedetailleerd schetst hij de verschillende kongsi’s en schisma’s in vredesgroepjes.

Uit zijn relaas blijkt dat effectief demonstreren ook iets is dat met vallen en opstaan moet worden uitgevonden. In Groot-Brittannië sloot een aantal groepjes zich in 1958 aaneen voor een grote antikernwapendemonstratie, een mars van Londen naar het circa 80 km verderop gelegen Aldermaston, waar het Britse instituut voor kernwapenonderzoek gevestigd was. Na die keer kwam men erachter dat andersom, van Aldermaston naar Londen, publicitair gezien natuurlijk veel handiger was.

Hoe dan ook, voor die eerste keer vroegen de organisatoren aan textielontwerper Gerald Holtom, ‘lid van de afdeling Twickenham’, om spandoeken en bordjes te maken. Holtom wilde dat de mars een samenhangend uiterlijk zou vertonen; hij deed, schrijft Miles, aan branding, al bestond die term toen nog niet.

Daartoe ontwierp Holtom een nieuw symbool, dat hij opbouwde uit de seintekens voor de letters N en D – Nuclear Disarmament. Dat leverde een omgekeerd kruis op, waarvan de horizontale armen omlaag wezen, wat voor de dood kon staan, terwijl de cirkel eromheen het ongeboren leven moest verbeelden.

Het antikernwapenteken was een succes en absorbeerde binnen enkele jaren steeds meer betekenis. Binnen een paar weken was het aangeland in Amerika, waar de burgerrechtenbeweging het gebruikte, vervolgens werd het anti-oorlogsteken in de demonstraties tegen de oorlog in Vietnam getoond. Vandaar kreeg het een centrale plek in de hippiecommunes als algeheel vredesteken, eerder embleem van een lifestyle dan een teken van actie. Het raakte kort uit de mode, om vrijwel meteen weer te reïncarneren op de buttons van Europese punkers, krakers en de tegen de kruisraketten gekante linkse beweging. Het vervaagde ten slotte tot algeheel herkenningsteken voor op de één of andere manier alternatieven en tot lukrake graffiti. Maar als er echt iets te protesteren valt, is het weer terug, zoals in 2003 bij de vele demonstraties tegen de aanval op Irak. Misschien verklaart dat ook de populariteit van het teken: het dient al naar behoefte als modeaccessoire of felle stellingname.

Via het vredesteken documenteert Miles zo vijf decennia creatieve burgerlijke ongehoorzaamheid. Eén van de laatste foto’s in het boek toont de drieduizend mensen die in 2006 in nachtelijk Boedapest met hun brandende fakkels een menselijk vredesteken vormden tegen de oorlog in Irak. Mooi beeldrijm met de luchtfoto eerder in het boek uit 1964 van de eerste nucleaire taskforce van de VS. Aan dek van het vliegdekschip USS Enterprise vormt de bemanning een menselijke formule E=mc2, de basis van nucleaire technologie.

Barry Miles: Vrede, uitg. Meteor Press, 256 bladzijden, 25,- euro.