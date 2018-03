Vrede Peper en R?dam

Rotterdam en oud-burgemeester Bram Peper hebben hun ruzie over de zogeheten ‘bonnetjesaffaire’ bijgelegd.

In een brief van 15 september jongstleden aan Peper, schrijft huidig burgemeester Ivo Opstelten dat hij, nu hij het ambt van burgemeester bijna gaat neerleggen, „het nog steeds van onverminderd groot belang acht dat we een einde kunnen maken aan de verstoorde relatie tussen jou en het stadsbestuur van Rotterdam”.

In 2000 moest Peper opstappen als minister van Binnenlandse Zaken omdat hij in Rotterdam zou hebben gesjoemeld met declaraties. Een rapport van accountant KPMG stelde dat Peper had gefraudeerd. Maar het college van beroep voor het bedrijfsleven oordeelde in 2002 dat het KPMG-onderzoek onjuist was uitgevoerd.

In zijn antwoord schrijft Peper dat hij Opsteltens brief „zeer waardeert”. Hij schrijft het altijd onacceptabel te hebben gevonden dat de Rotterdamse gemeenteraad nooit afstand nam van het KMPG-rapport, maar te hebben afgezien van een juridische procedure „omdat ik mij te zeer verbonden acht met de stad”. Opstelten schrijft nu dat het KPMG-rapport „nooit op die manier gepubliceerd had mogen worden”.