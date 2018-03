Voorbestemd om van elkaar te houden

In 1921 vluchtte een zestienjarige prins, Nicholas Tchkotoua geheten, Georgië omdat de bolsjewieken het tot dan toe onafhankelijke land binnenvielen. In een lang, veelbewogen leven bereisde hij de wereld, trouwde hij een rijke Amerikaanse, werd hij ambassadeur van de katholieke Maltezer ridders en schreef hij een aangrijpende roman over een uitzichtloze liefde. Tchkotoua zou zijn vaderland nooit weergezien: hij overleed in 1984 in Zwitserland, met als laatste wens dat zijn hart uit zijn lichaam zou worden gesneden en thuis, in Tbilisi, zou worden begraven.

Tchkotoua fraaiste schepping, de roman Timeless (‘Tijdloos’) trekt inmiddels de aandacht. Hij schreef die roman na de Tweede Wereldoorlog in het Engels, waarna in 1949 in Londen het boek werd gepubliceerd. Het maakte geen indruk en raakte in de vergetelheid, tot reisauteur, uitgever en Georgië-expert Peter Nasmyth vorig jaar in een antiquariaat in Londen een exemplaar in handen kreeg.

Nasmyth was al jaren op zoek naar een moderne Georgische roman die geschikt was voor het Engelse taalgebied, maar het lukte hem niet. Toen een vriend hem wees op Timeless besloot hij het boek opnieuw uit te geven, via zijn onderneming Mta Publications – mta is Georgisch voor ‘berg’. Oorspronkelijk had hij het boek in Georgië willen laten drukken, maar de Russische inval van vorige maand noopte hem de productie te verplaatsen naar Londen, met als gevolg dat Timeless nu een bijzondere positie inneemt. Terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op de Kaukasus, is dit zo’n beetje het enige specimen van de Georgische literatuur dat in het Westen in de handel is.

Deze betoverende curiositeit, die zich afspeelt in de jaren negentig van de 19de eeuw, onthult iets van de ziel van een natie. Het is het veelbewogen, hoogst emotionele verhaal – dat vagelijk doet denken aan Romeo en Julia – van de ongelukkige liefde tussen de Georgische prins Shota d’Iberio en de Russische prinses Taya Rurikova. Vanaf de eerste ontmoeting van de geliefden in een overvolle balzaal in Tbilisi tot aan de wrangzoete ontknoping in een café in Parijs laaien de emoties hoog op. De titel vormt een sleutel tot Tchkotoua’s levensvisie: de liefde is sterk genoeg om de grenzen van tijd en ruimte te overstijgen.

Met de hulp van een genealoog in Tbilisi ontsluierde Nasmyth het verhaal van Nicholas Tchkotoua en zijn ooit illustere familie. Timeless bleek autobiografisch: de grote liefde uit Tchkotoua’s eigen leven was een Russische prinses – hun romance werd gedwarsboomd door haar moeder. En net als de held van de roman vond Tchkotoua een vervangend aards geluk met een Amerikaanse, de dochter van Howard Marmon, een pioneer van de auto-industrie in Indiana.

Het boek is bovendien doordrenkt van het laat-19de-eeuws romantisch nationalisme dat nog altijd de grondslag vormt van de Georgische politiek. Zo is de liefde tussen Taya en Shota bedoeld als een historische metafoor. Met enige overdrijving zou je zelfs kunnen stellen dat de roman vooruitloopt op de huidige, 21ste-eeuwse geostrategische positie van Georgië: na een lange, tragische verbintenis met Rusland zoekt het land nu veiligheid en zielsrust in de armen van Amerika.

Maar de meest frappante boodschap is ook de meest onverwachte: Tchkotoua lijkt te willen zeggen dat Georgiërs en Russen van nature voorbestemd zijn om van elkaar te houden. Die opvatting rijmt met de geschiedenis, en weerspiegelde Tchkotoua’s eigen belevenissen. In de roman wordt de romance tussen Shota en Taya niet te gronde gericht door vijandschap tussen Georgiërs en Russen, maar door medische onwetendheid: haar moeder denkt dat de tbc waaraan hij – net als Tchkotoua – als kind leed, hem ongeschikt maakt als echtgenoot. Een van de belangrijkste figuren in het boek is een verlichte landeigenaar – getekend naar Tchkotoua’s grootvader – die zonder enig probleem Georgisch patriottisme paart aan volstrekte toewijding aan de tsaar. Onder de tsaren, schrijft Tchkotoua, is Tbilisi een bloeiende moderne stad geworden en is voorkomen dat Georgië ‘zou doodbloeden onder de wrede slagen van de islam’ .

De huidige vijandschap tussen de twee landen is dan ook allerminst vanzelfsprekend. Tot Rusland in 1801 de macht greep in Georgië was er tussen de twee landen weinig contact. De daaropvolgende eeuw was, onder Russische onderkoningen, een soort gouden eeuw. Het beeld dat Georgië tegenwoordig van zichzelf heeft, is het werk van Georgische intellectuelen die waren opgeleid aan Russische universiteiten.

Kwaad bloed deed op ruimere schaal zijn intrede in de 20ste eeuw, met de slachtingen van W.O. I, de revolutie en de burgeroorlog. Trotski’s Rode Leger en de Tsjeka rekenden af met de kortstondige onafhankelijke mensjewistische republiek Georgië. En al was Stalin een Georgiër, hij ging in de Kaukasus net zo tekeer als overal. Maar onder Stalin werd ook volop onderling getrouwd.

De nieuwe editie van Timeless is fraai uitgevoerd, met sfeervolle foto’s van Georgië en van enkele van de personages op wie het boek is gebaseerd. Maar jammer genoeg heeft een van de interessantste passages hetzelfde lot ondergaan als het hart van Tchkotoua: het is eruit gesneden. In de uitgave uit 1949 sprak een monnik namelijk deze apocalyptische woorden: „Er liggen zeer donkere dagen in het verschiet, dagen van beproeving door bloed en vuur (...) – wanneer de vader het zwaard zal opheffen tegen de zoon, en de zoon tegen de vader, en de levenden de doden zullen benijden. En uit die afgrond van dood en vertwijfeling zullen nieuwe legioenen strijders als overwinnaars te voorschijn komen – (...) met een simpel houten kruis in de hand en vroomheid in het hart.’

Misschien moeten we deze alinea opvatten als een verzuchting tegen de verschrikkingen van het nazisme en het stalinisme, in de hoop dat de tirannie langs geweldloze, spirituele weg zou worden omvergeworpen. Maar volgens uitgever Peter Nasmyth, die de alinea schrapte, gaat het hier om een duistere kant van de Georgische volksaard.

Een rampzalig pleitbezorger van dit wereldbeeld was Zviad Gamsachoerdia, de eerste president van Georgië na het Sovjettijdperk, wiens oorlogen in Abchazië en Zuid-Ossetië mede de grondslag hebben gelegd voor de huidige crisis met Rusland. Gamsachoerdia vergeleek de historische lotgevallen van Georgië met ‘Christus’ doop door dood en begrafenis’ en hij voorspelde dat bij de terugkomst van Christus Georgië ‘net als vroeger een universele leider en rechter van de mensheid’ worden zou.

Dit religieus nationalisme is opnieuw in de mode gekomen tijdens de ‘Rozenrevolutie’ van 2003, die Saakasjvili aan de macht bracht, en is sindsdien niet meer weggeweest.

Nasmyth: ,,Ik vond die passage in Timeless heel eigenaardig, achterhaald en eerlijk gezegd gevaarlijk. De rest van het boek is mooi en verzoenend, maar dit stukje lijkt aan te zetten tot een godsdienstoorlog, haast als een oproep om het Georgische rijk uit de Middeleeuwen te herstellen.’’

Nicholas Tchkotoua: Timeless. Mta Publications, 200 blz.. € 11,–

Vertaling: Jaap Engelsman

