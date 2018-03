‘Als ik aan taarten denk, dan denk ik, een taart heeft een ronde vorm. Zoiets als appeltaart. Het moet slagroom hebben én snoepjes - veel - om hem mee te versieren’, zegt Dunya.

Als assistent van televisiebakker Abel maakt Dunya een Chinese drakenkop voor Dunya’s vader. „Ik dacht niet direct aan een drakenkop - een ronde taart is inderdaad minder spectaculair.”

Taartenbakken gebeurt dit seizoen niet meer in de bakkerij van Abel, maar bij de kinderen thuis. Dunya vindt dat taart hoort bij feestelijke gebeurtenissen. Zij bakt dan ook een taart voor haar vader, die wonderlijk geneest van een heftig ongeluk.

„Mijn vader is twee jaar geleden van het balkon gevallen”, vertelt Dunya. „Wel vier meter naar beneden.” Door die valpartij raakte Dunya’s vader in coma en kwam in het ziekenhuis terecht. „Ik ben daar heel erg van geschrokken.” Vooral de bloedvlek op de balustrade maakte op Dunya veel indruk. „Omdat het heel slecht met hem ging moest ik er erg om huilen.” Dunya ging een tijdje niet meer naar school. „Ik was heel verdrietig. Ik wilde er niet over praten. Pas toen ik uitgehuild was durfde ik het aan de juf op school te vertellen. Niet aan de kinderen in de klas. Ik was bang dat ik gepest zou worden.”

Dunya vindt haar vader sterk. „De artsen dachten dat papa dood zou gaan. Toen ik zei dat ik van hem hield werd hij wakker. Er kwam bloed uit zijn mond.” Dunya maakte er voor school een werkstuk over. Daar staat ook een ‘enge’ foto van haar vader in.

De vader van Dunya moest lang revalideren. „Hij kan nog steeds veel dingen niet. Hij kan niet lezen of schrijven. Hij haalt woorden door de war, zegt ‘Proost voor de lekkere taart’ als ik hem de drakentaart breng.” Dat vindt Dunya soms wel moeilijk. Misschien het allermoeilijkst vindt zij dat zij zich verantwoordelijk voelt voor haar vader. „Ik moet hem helpen bij het lezen van brieven, voor zijn rijbewijs bijvoorbeeld. Of zeggen wat we moeten eten -want hij weet niet meer wat wij lekker vinden. En het vuilnis buiten zetten, maar dat moet iedereen wel.”

Abel stelt Dunya heel veel vragen over haar vader. „Abel is te vertrouwen, vind ik, daarom heb ik hem mijn verhaal kunnen vertellen.”

De Taarten van Abel is aanstaande zondag te zien om 18.10 op Z@pp.