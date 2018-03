VN-missie Darfur op halve kracht

New York. De vredesmissie van de Verenigde Naties inDarfur zal aan het eind van dit jaarover slechts de helft van het geplande aantal troepen beschikken.VN-secretaris-generaal Ban Ki- moon ging er in juni nog van uit dat meer dan driekwart van de voorgenomen blauwhelmen in actie komt voor 31 december. Volgens de chef van alle VN-vredesmissies, Alain LeRoy, zullen maximaal 13.000 van de geplande 26.000 vredessoldaten en politieagenten dit jaar in Darfur opereren. De Fransman noemde als oorzaak ”gebrek aan duidelijkheid” van de kant van deSoedanese regering. Het bewindi n Khartoum, dat in 2003 samen met Arabische milities een moordcampagne begon in Darfur, werktde VN-missie al langer tegen. De VN-missie in Darfur telt op dit moment circa tienduizend blauwhelmen