vlak voor het fluitje

Freelance fotograaf Lars van den Brink maakt normaliter graag geënsceneerde foto’s. Maar voor deze serie op Amsterdamse stations vond hij het spannend om de werkelijkheid te vangen. ‘Het mooie is dat de foto’s toch haast in scène gezet lijken, omdat het bevroren momenten zijn. Als de rennende forens voorbijkomt, ben je vaak zelf ook aan het rennen, of hij botst tegen je op. Zo stilgezet zie je hem nooit.’ Wie de trein wil halen, laat alle beleefdheid varen. ‘En als ze eenmaal zitten, zie je ze kijken: ik hoop niet dat iemand dit gezien heeft.’ (JL)