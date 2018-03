Vijand nummer één voor de Walen

Vergeet Filip Dewinter. De meest besproken politicus van België op dit moment is een andere Vlaams-nationalist, Bart De Wever. ‘Een Vlaamse Milosevic’ werd hij al genoemd, en: ‘de doodgraver van België’. Het is vooral aan Franstalige kant dat dat soort kwalificaties klinken. Ennemi numéro 1, vijand nummer één, staat er deze week boven een omslagverhaal over de Vlaamse politicus in het weekblad Le Vif/L’Express. Deze zomer kreeg Bart De Wever bewaking nadat hij een kogelbrief had ontvangen.

Aan Vlaamse zijde is het beeld genuanceerder. Daar noemen vriend en vijand hem een klasbak – iemand die zijn vak verstaat. Eén ding is zeker: de komende dagen speelt de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) van 37-jarige historicus De Wever een cruciale rol in de politieke crisis die België nu al ruim een jaar bezighoudt. Wat is het voor partij? Komen er vervroegde verkiezingen?

„Ik weet echt niet hoe dit gaat aflopen”, zegt Kris Van Dijck in het Vlaams Parlement. Hij is Vlaams parlementariër en bestuurslid van de N-VA. Het is donderdag. Vanmiddag – vrijdag – zouden drie bemiddelaars naar verwachting aan koning Albert laten weten dat ze voldoende basis zien voor nieuwe onderhandelingen tussen Vlamingen en Franstaligen over een staatshervorming. Dat wil zeggen: een herschikking van bevoegdheden in België die volgens Vlamingen zou moeten leiden tot meer autonomie voor de regio’s. Zondag houdt de N-VA een congres om te bepalen of zij mee wil doen aan die onderhandelingen.

De N-VA is met zes parlementariërs in de federale Kamer een kleine partij. Maar zonder die partij heeft de regering van christen-democraat Yves Leterme geen meerderheid aan Vlaamse kant. Bovendien vormt het CD&V van Leterme één gezamenlijke fractie – ‘een kartel’ – met de N-VA.

Kris Van Dijck was in 2004 betrokken bij de vorming van dat kartel. „We hadden toen maar één Kamerlid. We waren een dwerg. Maar als je een dwerg op de schouders van een volwassene zet dan krijg je een reus.” Samen werden CD&V en N-VA vorig jaar de grootste politieke formatie van Vlaanderen én België.

Yves Leterme is weinig populair bij de Franstalige media, maar Bart De Wever geldt ronduit als ‘fout’. Met regelmaat wordt hij herinnerd aan het feit dat hij graag op vakantie gaat in Beieren. En dat hij als student ooit een bijeenkomst bezocht van de extreem-rechtse Franse politicus Jean-Marie Le Pen (omdat hij nieuwsgierig was, zei hij later) .

De Wever is een Vlaams-nationalist. België kan wat hem betreft wel verdwijnen. En de N-VA is overwegend een rechtse partij, zegt de Antwerpse politicoloog Dave Sinardet telefonisch, „maar geen extreem-rechts”. Filip Dewinter van het Vlaams Belang wil het liefst vandaag eenzijdig de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen. De Wever zegt dat doel te willen bereiken door onderhandeling.

Als het Vlaams Belang het over buitenlanders heeft, zegt parlementariër Kris Van Dijck, dan is het: aanpassen of verhuizen. „Wij vinden aanpassen goed, maar we willen mensen daarbij ook hélpen, bijvoorbeeld met inburgeringstrajecten. Een Vlaming is voor ons iedereen die in Vlaanderen woont, of hij nou uit Afrika, Tsjetsjenië of Nederland komt.”

De NV-A is ook een pro-Europese partij. „En we proberen lokaal betrokken te zijn bij burgers”, zegt Van Dijck. Hij is burgemeester van de Dessel, een gemeente in de provincie Antwerpen, vlakbij Turnhout en de Nederlandse grens. Dat is een van de vier gemeenten met een N-VA-burgemeester, en de enige plaats waar die partij zelfs een meerderheid heeft. „Alle 9000 inwoners hebben mijn gsm-nummer. En er wordt geen misbruik van gemaakt.”

„Een aantal jaar geleden is er in Dessel een opslagplaats gekomen voor radioactief afval. In andere gemeente stuitte dat op een ‘not in my backyard’. Bij ons is dat in goed overleg met de inwoners gegaan. Daar ben ik fier op”, zegt VanDijck. En dat terwijl hij zelf vroeger nog heeft gedemonstreerd tegen Amerikaanse kernwapens op luchtmachtbasis Kleine Brogel.

De komende dagen zijn er verschillende scenario’s denkbaar. Als de N-VA niet verder wil onderhandelen dan is het mogelijk dat het CD&V zich daarbij aansluit. Dat zou betekenen dat de regering van premier Leterme definitief valt. Leterme bood in juli al een keer zijn ontslag aan bij koning Albert, maar die weigerde dat toen.

Een andere optie is dat CD&V wel gaat onderhandelen, maar N-VA niet. Dat zou voor de christen-democraten moeilijk uit te leggen zijn: zij hebben hun achterban ook keer op keer beloofd dat snel een begin zal worden gemaakt met de staatshervorming.

Het zou ook kunnen dat er na vandaag de zoveelste ronde onderhandelingen begint. „Dat is dan vooral om tijd te winnen, zodat de federale regering nog een tijdje verder kan doen”, zegt politicoloog Sinardet. Volgend voorjaar zijn er hoe dan ook verkiezingen, voor de regionale parlementen. „Over een paar maanden zeggen partijen dan misschien: deze dialoog is toch niet geloofwaardig. En dan kunnen ze alsnog campagne gaan voeren.”