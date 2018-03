Vertraagd lachen

Als presidenten in Brussel met elkaar praten, spreken ze allemaal in hun eigen taal. Dat doen zij omdat ze die toch de belangrijkste vinden. En natuurlijk het makkelijkst. Als ze een foutje zouden maken in een vreemde taal staat het de dag erna in alle kranten. Toen een Nederlandse minister in een raadsvergadering met hoge pieten in het Engels sprak, was er een klein schandaal. Vond Nederland haar eigen taal dan niet belangrijk? Fransen zouden vinden dat hun hart wordt uitgerukt als het Frans wordt opgegeven. Kom je aan de eigen taal, dan kom je aan de nationale trots van een land. Wij vinden het juist spannend om te laten zien hoe goed wij Engels kunnen. Drieëntwintig gesproken talen worden voor 27 EU-landen vertaald. Tijdens een vergadering heeft iedereen een koptelefoon op en een soort radio voor zich. In kleine glazen hokjes zitten tolken voor elke taal. Die tolken vertalen alles wat er wordt gezegd op de zenders van de radio. Natuurlijk maakt dat het gesprek niet makkelijk en vlotter. Als er een grapje wordt gemaakt in een taal, zie je pas seconden later mensen lachen in de andere taal. En sommige grapjes kun je zelfs niet eens vertalen. Er wordt dan ook niet veel gelachen tussen presidenten. Jammer, want het vertalen kost elk jaar toch zo’n 1 miljard euro. Het is nog moeilijker overleggen wanneer er wordt gesproken in het Fries, Bask of Catalaans. De regel in Brussel is dat je die talen wel mag spreken, maar dat je dan niet wordt vertaald. Eigenlijk zou het veel makkelijker zijn als we allemaal dezelfde taal spreken. Nederlands bijvoorbeeld.