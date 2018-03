Verhalenreis KINDEREN Amsterdam Verhalen zijn levenslessen. Ze leven in de hoofden en harten van iedereen. En verhalen gaan mee met hun vertellers; zo namen migranten verhalen mee naar Nederland over bijvoorbeeld de listige spin Anansi (Suriname en de Antillen) en de apengod Hanuman (India, Suriname en Indonesië). De (vaste) expositie Verhalenreis in het Tropenmuseum brengt wereldverhalen tot leven met activiteiten, voorwerpen, beeld en geluid. Voor de hele familie en kinderen vanaf 2 jaar. Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2. Dag 10-17u Inl www.tropenmuseum.nl