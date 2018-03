Verenigde Staten

Midtown Manhattan

Elk najaar stelt het Museum of Modern Art een expositie samen van recent aangekochte foto’s. Niet om trends of kunststromingen te duiden, wel om nieuw werk in ieder geval een keer te tonen. Het MoMA heeft al sinds 1930 een afdeling fotografie, het bezit een collectie van 25.000 werken. Een van de hoogtepunten van deze herfstexpositie is werk van Josephine Meckseper (1964), een Duitse die de „strategie van de media om politiek nieuws en advertenties te mixen” onderzoekt. Ook aandacht voor Mikhael Subotzky, een Zuid-Afrikaan die met Beaufort West een klein dorp in zijn land heeft geportretteerd. Inclusief armoede, criminaliteit, een verleden van apartheid.

T/m 5 jan. Museum of Modern Art, 11 West 53 Street, +1-212-708-9400, moma.org

Midtown Manhattan

Nu alvast kaartjes kopen: eind oktober en begin november houdt het American Ballet Theatre de ‘Tudor Centennial Celebration’, een festival ter ere van de 100ste geboortedag van de Britse choreograaf Antony Tudor. Zestien dagen met voorstellingen, met muziek van Kurt Weill, Frederick Delius en The Andrews Sisters. Volgens het gezelschap blijft Tudors werk aanspreken omdat hij de balletwereld verraste met zijn eenakters die werden gedreven door „echte emoties” en „universele thema’s die vandaag de dag nog steeds relevant zijn”. Ook met werken van Tudors tijdgenoten en hedendaagse choreografen die in zijn traditie werken.

21 okt t/m 2 nov, New York City Center,131 West 55th Street, +1-212-581-1212, nycitycenter.org

Midtown, Manhattan

Beproefd recept in de New Yorkse theaterwereld: tv- en filmsterren op het podium brengen. Maura Tierney (ER) in Tree changes over een New Yorks stel en een broer op bezoek. Vanaf 16 sept, playwrightshorizons.org, 416 West 42nd Street, +1-212-564-1235