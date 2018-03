Veiling Stuyvesant-collectie ?cultuurbarbarisme?

Verschillende werken uit de bedrijfscollectie van sigarettenfabrikant BAT zullen volgens Sotheby’s meer dan een miljoen euro opbrengen. Voormalig adviseur van de collectie Martijn Sanders noemt de verkoop „cultuurbarbarisme”.

De Peter Stuyvesant Collectie is een van de oudste en meest bijzondere bedrijfscollecties. Eind jaren vijftig nam tabaksondernemer Alexander Orlow het initiatief tot kunst in zijn fabriek. Hij wilde zo de werkomstandigheden van zijn arbeiders verbeteren. Dankzij adviseurs als de museumdirecteuren Willem Sandberg en Wim Beeren werden topwerken van Nederlandse en internationale kunstenaars aangeschaft.

Vorige maand maakte BAT bekend dat de verzameling wordt geveild. Die beslissing heeft weerstand opgeroepen bij onder meer voormalig adviseur Martijn Sanders en galeriehouder Rob Malasch. Sanders vindt dat BAT minstens enkele werken aan musea moet schenken omdat dankzij hun directeuren hoogwaardige kunst met „museumkorting” kon worden aangekocht. „Dat nu alles wordt afgestoten terwijl musea, galeries en kunstenaars daar niets van terugzien vind ik een vorm van cultuurbarbarisme.”

Volgens Malasch kon adviseur Wim Beeren dankzij zijn voorspraak het topwerk van de collectie, Bloodline: familyportrait I (1994) van Zhang Xiaogang, voor een laag bedrag kopen bij Galerie de France in Parijs. Dit werk veilt Sotheby’s op 4 oktober in Hong Kong waar het enkele miljoenen moet opbrengen. Een werk van Liu Ye dat Malasch in 1998 voor „8000, misschien 9000 euro” verkocht, brengt naar verwachting ook meer dan een miljoen op. Op Malasch’ verzoek tot terugkopen, volgens hem mondeling overeengekomen met Beeren, is BAT niet in gegaan. Volgens het bedrijf is er in het archief niets over terug te vinden.

