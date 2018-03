Van Twist had zijn werk moeten doen

Kees van Twist geeft het op. Na nog geen jaar keert de kersverse Cultureel Attaché op het Nederlandse Consulaat-Generaal in New York alweer terug naar zijn vroegere thuisbasis, het Groninger Museum. Volgens Wikipedia – de vox populi in cyberspace – is hij ‘moe van de ambtelijke molen’. Ook in serieuzere publicaties werd de afgelopen weken vermeld hoezeer de bevlogen museumdirecteur tevergeefs heeft geprobeerd door de starre mentaliteit van de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW heen te breken. Dus keert hij, en naar eigen zeggen met plezier, terug naar Groningen. Het klinkt allemaal heroïsch, maar het is de bedrieglijke buitenkant van een verhaal dat bij nadere beschouwing bol staat van eigengereidheid.

Het lijkt erop dat Van Twist zijn in Groningen bedongen terugkeerregeling heeft gebruikt om, eenmaal aan boord van de Nederlandse diplomatieke organisatie, va-banque te spelen met het idee waarmee in zijn ogen het Nederlandse internationale cultuurbeleid in de VS staat of valt: de oprichting van een zelfstandig Nederlands cultuurcentrum in New York. Dat centrum, met als werktitel Holland House of New Amsterdam Centre, zou naar zijn overtuiging geheel onafhankelijk moeten worden gemaakt van de Nederlandse ambassade in Washington en het New Yorkse Consulaat-Generaal, waar de bevordering van de Nederlandse cultuur in de VS tot dusverre is ondergebracht.

Het loont de moeite om het beleidsdocument te lezen waarin Van Twist zijn gedachten over die verzelfstandiging formuleert. Dan wordt namelijk duidelijk dat die zogenaamde starre ambtelijke rangen ons in dit geval behoed hebben voor een kostbaar en ongewis avontuur. Het stuk van Van Twist, getiteld Ruimte voor ambitie en gedateerd 15 augustus 2008, begint symbolisch genoeg met het woord ‘Ik’. Daarmee wordt de toon gezet voor een drammerig exposé waarin ‘de politiek’ wordt opgeroepen om een principieel besluit te nemen over het door de opsteller gewenste zelfstandige cultuurcentrum in New York. Zodra dat principebesluit eenmaal is genomen zal Van Twist, voor de rest zorgen en ontstaat er niets minder dan een onafhankelijk Nederlands instituut ‘voor kunst, cultuur, onderzoek, wetenschap en onderwijs’. Ambassades, consulaten en Kamers van Koophandel zijn uit de tijd, zo beweert Van Twist. Naar zijn (niet nader onderbouwde) inzicht wijzen ‘de ervaringsfeiten van andere landen’ ondubbelzinnig uit dat de toekomst aan zelfstandige culturele centra is.

Het document Ruimte voor ambitie wemelt van de generieke verwijzingen naar ‘de strikte regelgeving’ die Nederlandse universiteiten, culturele instellingen en kunstenaars in hun Amerikaanse ontplooiing zouden beperken. Opvallend is wel dat er nauwelijks voorbeelden worden gegeven van wat in de toekomst door een verzelfstandigd Holland House mogelijk zou worden, dat nu door het ‘strikte en formele regiem’ van Buitenlandse Zaken gefrustreerd zou worden.

Een concreet project dat wel in het stuk wordt vermeld, is het opzetten van een eigen website voor de Nederlandse culturele vertegenwoordiging. Een prima plan, maar geen overtuigend argument voor het oprichten van een zelfstandig centrum voor kunst, cultuur, onderzoek, wetenschap en onderwijs. Ook de verbinding tussen cultuur en (kunst)onderwijs, zoals door Van Twist bepleit, kan heel goed vanuit de bestaande culturele vertegenwoordiging gefaciliteerd worden.

De werkelijkheid is dan ook dat dit beleidsdocument niet slechts op de departementen van OCW en Buitenlandse Zaken grote scepsis ontmoette, maar dat ook de Nederlandse kunstinstellingen aan wie het idee werd voorgelegd er weinig of niets in zien. Aan deze beschamende affaire zou ik drie stellingen willen ontlenen:

1) Voor deze prestigieuze functie is ten onrechte slechts één kandidaat voorgesorteerd: Kees van Twist. In plaats van een openbare werving werd zijn benoeming in een onderonsje tussen Minister Plasterk van OCW en Staatssecretaris Timmermans van Buitenlandse Zaken geregeld. Jaren geleden heb ik zelf eens op deze zelfde functie gesolliciteerd en later maakte ik in een volgende ronde deel uit van de selectiecommissie. Nu zijn selectiecommissies allerminst onfeilbaar, maar voor een dergelijke functie is openbare werving verre te verkiezen boven een in partijpolitieke achterkamers geregelde benoeming.

2) De tegenstelling tussen vrijgevochten, visionaire cultuurprofessionals aan de ene kant en starre, ambtelijke diplomaten aan de andere, is een karikatuur. Bij Buitenlandse Zaken, bij de cultuurfondsen, de sectorinstituten en de Stichting Internationale Culturele Aangelegenheden (SICA) bestaat een alleszins realistisch beeld van de culturele sector. Mits serieus genomen, staan zij best open voor nieuwe denkrichtingen. Maar dan zul je behendig en met enig geduld moeten lobbyen en moet je niet op voorhand principebesluiten ‘van de politiek’ proberen af te dwingen.

3) Van Twist benadrukt in zijn commentaar op de mislukking van zijn New Yorkse verblijf dat het voor hem beslist geen verloren jaar is geweest. Maar de vraag is of Nederlandse culturele instellingen en kunstenaars iets met deze mislukking zijn opgeschoten. Het antwoord luidt ontkennend. Voor Nederland ware het beter geweest als Kees van Twist in New York gewoon het werk had gedaan waarvoor hij was aangesteld.

De auteur is directeur van de Athenaeum Boekhandel te Amsterdam. Van 1998 tot 2003 was hij Directeur Kunsten op het ministerie van OCW. Hij is onder meer lid van de Raad van Toezicht van het Institut Néerlandais in Parijs.