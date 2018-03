Van Commenée wordt hoofdcoachbij Britse atletiekbond

LONDEN. Charles van Commenée, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF en in Peking chef de mission van de olympische ploeg, wordt volgens BBC Sport dinsdagmorgen officieel gepresenteerd als hoofdcoach van UK Athletics (UKA). De 50-jarige Van Commenée, die in het verleden in Engeland indruk maakte als trainer van zevenkampster Denise Lewis, volgt bij UKA Dave Collins op. Hij moet de atleten, die in Peking tegenvallend presteerden en slechts één gouden medaille behaalden, voorbereiden op de Olympische Spelen van 2012 in Londen.