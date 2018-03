Utrecht

De fotografiemanifestatie Utrechts Licht biedt een gevarieerd programma over actuele fotografie. Er zijn Chinafoto's van Koen Wessing in het Centraal Museum. In de Academiegalerie liggen fotoboeken van oud-studenten en worden reisreportages getoond. FOTODOK, een nieuwe internationale plek voor documentairefotografie, organiseert exposities op diverse locaties. De serie Parking Spaces van Martin Parr hangt in de Flatland Gallery en tien Nederlandse fotografen bezochten Utrechtse wijken; foto's zijn te zien op het Domplein.

