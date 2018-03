Twee delen van een serie is te veel voor een avond

Hoe SBS en RTL op het idee kwamen is niet bekend. De kijkers van de commerciële zender hadden de afgelopen jaren de regels tekst boven in beeld met reclame voor andere programma’s geslikt. Maar dat je rustig een blok van minstens 10 bij 10 centimeter over de beelden kon zetten, dat had niemand durven denken. De zenders weten nu dat je het blokje zelfs irritant over het scherm kan laten bewegen zonder dat de kijker weg zapt. Die sukkels willen gewoon te graag hun series zien.

De commerciële televisie heeft films en tv-series altijd onderbroken voor reclame. Veel series zijn speciaal rond deze breuken geconstrueerd, met een spannende ontwikkeling vlak voor de reclame begint. De grote series van de BBC en HBO – Ashes to Ashes, Cranford, Sopranos, Sex and the City, Six Feet Under, The Wire – lijden daar niet aan, die worden zonder pauzes en een natuurlijke spanningsopbouw uitgezonden. Grappig is dat veel Nederlandse publieke producties zoals De Wereld Draait Door nu zelf breuken in bouwen. Zonder er een cent aan te verdienen maken ze dan maar reclame voor wat later in de uitzending komt.

Bij speelfilms is de onderbreking ook bij de commerciële zenders lang een punt van strijd geweest, al is een adempauze soms wel prettig. Ook over het snoeien in de aftiteling hoor je nog wel eens iemand klagen, maar over een lelijk reclameblok bot over de film of tv-serie heen lijkt niemand zich nog druk te maken.

De arrogantie van ouderwetse televisiezenders blijkt ook uit een tweede populaire vernieuwing: de double bill. Geef de kijker niet één aflevering van zijn favoriete serie, maar twee achter elkaar. Onder het motto ‘meer is beter’ werden deze zomer onder andere Gossip Girl en Jericho in veel te hoog tempo uitgezonden. Met wat hulp van een recorder was het bij Gossip Girl nog bij te benen, de serie is te goed om ook maar een minuut van te missen, maar Jericho ging er aan kapot. Toch al geen makkelijke verhaal met veel hoofdpersonen over een Amerika in burgeroorlog na een atoomaanval. Twee keer 50 minuten was gewoon te veel.

De dubbeluitzending verstoort de spanningsopbouw. De cliffhanger die je een week zou moeten bezighouden – dagenlang napret en voorpret – wordt aan het begin van het vervolg meteen om zeep geholpen. Kijkonderzoek mag dan aantonen dat het vrijwel niemand lukt om iedere aflevering van een serie te zien, maar dat is geen excuus het moeilijker te maken door twee keer zo veel tijd op een avond te claimen. Je hebt ook geen tijd om je vrienden te vertellen dat ze moeten kijken: na twee weken lopen ze al hopeloos achter. Het waren echt niet alleen deze twee series die in dubbele porties werd opgediend – wie de gidsen volgt weet dat het een trend is bij vooral de commerciëlen. Met name bij Gossip Girl heeft de double bill me veel plezier ontnomen. Daar had ik de hele zomer iedere week van willen genieten, desnoods met bewegende blokjes reclame voor onzin als Hollandse Krijgers of Rock Nation dansend in beeld. Of had ik gewoon drie maanden moeten wachten en rustig de dvd moeten kopen?