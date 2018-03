tv andere aanraders

Manderlay(Lars von Trier, 2005)Ned.2, 0.25-1.40u.

In het tweede deel van zijn Amerikaanse trilogie (Dogville was deel een) provoceert en beleert de Deense regisseur Lars von Trier in eenzelfde Brechtiaans decor over de slavernij. Gangsterdochter Grace wordt nu niet gespeeld door Nicole Kidman maar door Bryce Dallas Howard, die terechtkomt op een plantage in Alabama. Het slot van de trilogie wordt nog altijd verwacht. Uitzending in twee delen; deel twee is zaterdagnacht op Nederland 2 om 0.20 uur.