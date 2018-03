Desmond Tutu heeft gisteren een vernietigend rapport over Israël uitgebracht bij de VN. Volgens de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar zijn de bombardementen op Beit Hanoun in de Gazastrook in 2006, waarbij 19 burgers omkwamen mogelijk een oorlogsmisdaad. Tutu zegt dat het Westen zich stilhoudt wegens de Holocaust. (BBC)