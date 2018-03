Tussen modernisme en portret Zwolle Begin vorige eeuw was Berlijn het brandpunt van de artistieke avant-garde. De daar in 1896 geboren Paul Citroen ontmoette kunstenaars als Paul Klee en Wassily Kandinsky en werd chroniqueur, verzamelaar en propagandist van de moderne kunst. In zijn eigen werk richtte Citroen zich vooral op het portret, een genre dat hij tot aan zijn dood koesterde. In Museum de Fundatie is een overzicht te zien van Citroens oeuvre met ruim 250 werken en 70 werken op papier uit de collectie van het Bauhaus-Archiv Berlin. 21 sept t/m 11 jan Paleis a/d Blijmarkt, Blijmarkt 20. Di-zo 11-17u