Düsseldorf, 19 sept. De kans is groot dat de Ronde van Frankrijk in 2010 in Rotterdam of Utrecht begint. Düsseldorf heeft zich als kandidaat voor de organisatie van het `Grand Départ` teruggetrokken, omdat de ARD geen tv-uitzending wil garanderen. Rotterdam en Utrecht zijn nu in principe de overgebleven kandidaten. De toewijzing wordt in oktober verwacht.