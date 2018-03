Bodrum/Den Haag, 19 sept. Door een busongeval in Turkije zijn gistermiddag zeventien Nederlandse toeristen in het ziekenhuis beland. De bus sloeg over de kop bij de badplaats Bodrum, in het zuidwesten van het land. Dat heeft de ANWB vandaag gemeld. Twee van de gewonde Nederlanders lagen vandaag nog op de afdeling intensieve zorg. Ze verkeren niet in levensgevaar.