Textielwerknemers krijgen EU-geld

Brussel, 19 sept. Zo`n 6.000 ontslagen textielwerknemers in Italië krijgen ruim 35 miljoen euro EU-geld. De vergoeding moet hen helpen een andere baan te vinden, nadat een reeks textielbedrijven de productie heeft overgeplaatst naar goedkopere locaties buiten de EU. De EU-miljoenen komen uit het Europese Globalisatiefonds, meldde de Europese Commissie gisteren. Het fonds is in 2005 bedacht door voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie. Het moet werknemers helpen die ontslagen zijn als gevolg van veranderde wereldhandel. Het fonds keerde tot dusver 67 miljoen euro uit aan 16.111 werknemers.