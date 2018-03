Tennissers in plaats van stieren Madrid, 19 sept. Amerikaanse tennissers oefenden gisteren in de Las Ventas stierenvechtersarena in Madrid voor de Davis-Cupontmoeting tegen Spanje. Beide landen treffen elkaar vandaag, morgen en zondag in de halve finale van het landentoernooi. Als gastland mocht Spanje de baansoort bepalen en dus werd in de arena een gravelbaan aangelegd, de favoriete ondergrond van de Spaanse toppers. Vanmiddag speelden Rafael Nadal en Sam Querry de eerste partij, gevolgd door een ontmoeting tussen David Ferrer en Andy Roddick. Amerika is titelverdediger. De andere halve finale wordt in Buenos Aires gespeeld tussen Argentinië en Rusland. Foto Reuters Members of the U.S. Davis Cup team train for their Davis Cup semi-final tennis match against Spain in Madrid, September 18, 2008. Spain will face the U.S. in their Davis Cup semi-final which is to be played in the Las Ventas bullring, converted into a tennis stadium for the event, on September 19 to 21. REUTERS/Susana Vera (SPAIN)

