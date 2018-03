Televisie Voorkeur

actualiteiten

Netwerk. Reportage vanuit Mexico rond de moord op 19 september 1998 op de toen 27-jarige Hester van Nierop. Zij was onderweg van Mexico naar de VS. In de grensplaats Ciudad Juarez werd ze dood gevonden, ze was verkracht en vermoord. Tien jaar na de moord reist Hesters moeder Arsene van Nierop (voor de tweede keer) naar de Mexicaanse stad. Ze wil gerechtigheid voor haar dochter, aandacht voor het boek dat ze schreef en een steun zijn voor anderen. Want Hester blijkt niet de enige die in Ciudad Juarez is vermoord. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova. Reportage uit Ohio waarin Amerikanen vertellen wat hun zorgen zijn rond de bankencrisis. En discussie over hoe de Amerikaanse regering de crisis denkt op te lossen. En een item over de schizofrene patiënt die in een isoleercel van het Sociaal Psychologisch Centrum Oost in Amsterdam is overleden. Ned.2, 22.15-22.50u.

praatprogramma

De wereld draait door. Matthijs van Nieuwkerk en tafelheer Marc-Marie Huijbregts ontvangen de groep Within Temptation n.a.v. hun dvd Black Symphony, een registratie van het concert met het Metropole Orkest in Ahoy. Verder te gast illusionist Hans Klok én de actrices Wimie Wilhelm, Bodil de la Parra en Margôt Ros, die weer op de planken staan met Onder Vrouwen II, het vervolg op hun theaterhit van vijf jaar geleden. Ned.3, 19.30-20.20u.

Friday night with Jonathan Ross. Gasten: Hollywoodster en Emmy Award-winnaar Ben Stiller, Cheryl Cole van Girls Aloud en X Factor en cabaretier en televisiepersoonlijkheid Paul O’Grady. BBC 1, 23.35-0.35u.

Pauw & Witteman. Vandaag te gast: fractievoorzitter van de SP Agnes Kant, tafeltennisser Nico Blok die een bronzen medaille won op de Paralympische Spelen, en Maike Meijer en Margôt Ros, de twee actrices die alle 82 vrouwen spelen in de komedieserie Toren C. Ned.1, 23.00-23.55u.

informatief

Op uw gezondheid. Consumenten-gezondheidsprogramma. Vandaag over de vraag hoe bewust mensen kiezen voor de dingen die ze eten. En een antwoord op de vraag hoe goed of slecht het is om tussendoortjes te eten. Ook leren we hoe snel de vitamine C verdwijnt uit vers geperste jus d’orange. In de lichaamsscan krijgen we Sandra Reemer te zien. Presentatie: Bert van Leeuwen. Ned.2, 19.55-20.25u.

De leugen regeert. Discussieprogramma over de media. Niels Beugeling, hoofd collecties en presentatie van het persmuseum, vindt dat journalisten anno 2008 opvallend vaak zelfcensuur plegen uit angst voor de consequenties. In het museum in Amsterdam is de tentoonstelling Censuur! te zien. NRC Next-journalist Gerbert van der Aa schreef dat Artsen zonder Grenzen financieel afhankelijk van de overheid zou zijn. Hij gaat daarover in gesprek met Wouter Kok, directeur van Artsen zonder Grenzen. Presentatie: Felix Meurders. Ned.2, 21.15-22.00u.

documentaire

Willy Alberti. Documentaire over de familie Alberti door de ogen van de camera van Willy Alberti. Vader Alberti had gedurende zijn hele leven de gewoonte om alles om hem heen te filmen. We krijgen o.m. beelden te zien van de familie thuis met Sinterklaas, op vakantie in Zwitserland en op tournee door de Verenigde Staten. Ned.2, 17.35-18.25u.

Metropolis. Vijftig lokale correspondenten vanuit de hele wereld berichten over hun cultuur aan de hand van thema’s. Op televisie een selectie uit de reportages die op de website te zien zijn. Afl.2 : God is hot. Terwijl Nederland steeds verder ontkerkelijkt is in veel andere landen het geloof juist sterk in opkomst. De correspondenten ontmoetten jonge mensen die hun leven volledig aan hun geloof wijden: een celebrity-pastoor in Zambia, blowende Rastafari’s in Ethiopië, vrome Fransicanen in Nicaragua, schreeuwende evangelisten in Congo en islamitische leerlingen in Burkina Faso die hun dagen slijten met het uit het hoofd leren van de Koran. Ned.3, 0.00-0.35u.

Humor

Toren C. Satirisch programma over spanningen en pijnlijke situaties op de werkvloer tussen collega’s in een bedrijvencomplex waarin o.m. een privékliniek, een sauna, een Japans restaurant en op de dertiende verdieping een manege zijn gevestigd. De actrices Maike Meijer en Margôt Ros, die samen bijna alle rollen spelen, laten situaties zien waarin mensen genadeloos te kijk worden gezet. Ned.3, 21.55-22.30u.

Sport

Huldiging paralympische sporters. Samenvatting van de huldiging van de Nederlandse medaillewinnaars van de Paralympische Spelen. Ze worden eerst ontvangen door staatssecretaris Bussemaker van Sport en daarna door koningin Beatrix en prinses Margriet. Ned.2, 18.55-19.15u.

NOS Sportjournaal. Wielrennen: de Vuelta, 19de etappe. Tennis: Davis Cup, Nederland – Zuid-Korea. Ned.1, 18.45-18.54u.

NOS Sportjournaal. Voetbal: samenvatting van de eredivisiewedstrijd FC Utrecht – Willem II. Vooruitblik op AZ – PSV van zaterdag en Feyenoord – Ajax van zondag. En ook weer wielrennen en tennis. Ned.3, 22.30-22.56u.

Sporza: Davis Cup. Samenvatting van de tweede wedstrijd Zwitserland – België. België 2, 23.45-0.35u.