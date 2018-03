Te veel mens om te vliegen

Gerrit Kouwenaar: Vallende stilte. Een keuze uit eigen werk. Querido, 280 blz. € 19,95

Soms bewijst een dichter onbedoeld zijn eigen ongelijk. Zo distantieerde Gerrit Kouwenaar zich in zijn bundel Zonder namen (1962) nadrukkelijk van al die andere, traditionelere dichters die met hun abstracte woordkunst de ‘zangberg’ proberen te beklimmen: dat was niet wat hem voor ogen stond. ‘Liever’ beklom hij ‘het naamloos ding dat een berg is’, schreef hij, ‘desnoods halverwege’. Maar anno 2008 is duidelijk dat Kouwenaar toch de top van die berg bereikt heeft. Zijn canonieke status is onomstreden. Sinds zijn officiële debuut als ‘Vijftiger’ schreef hij een fascinerend, even divers als gecondenseerd oeuvre bij elkaar, met klassieke bundels zoals Het gebruik van woorden (1958), Een geur van verbrande veren (1991) en Totaal witte kamer (2002).

Toch is de waardering voor zijn werk niet altijd constant geweest. Toen hij na het uiteenvallen van de Vijftigersgroep zijn eigen weg zocht, gingen er kritische stemmen op: verschillende recensenten vonden zijn gedichten wel erg kil, klinisch en hermetisch worden. Kouwenaar voerde vooral ‘experimenten op lage temperaturen’ uit, meende bijvoorbeeld Adriaan Morriën.

Tijdens de jaren tachtig leek er zowaar een ‘Kouwenaarschool’ te ontstaan: dichters als Wiel Kusters, J. Bernlef, Peter Nijmeijer en Hans Tentije gingen gedichten schrijven waarin het taalexperiment, het wit en de stilte centraal stonden – en die daardoor sterk aan Kouwenaars werk deden denken. Dat werd het grote voorbeeld niet in dank afgenomen, want voor de Maximalen zou hij juist om die reden als kop van Jut gaan fungeren. Doordat Nederlandse dichters de onpersoonlijke ‘stiltepoëzie’ van Kouwenaar waren gaan imiteren, zo beweerde in 1989 de toenmalige Maximalenvoorman Joost Zwagerman, had de Nederlandse poëzie de aanblik gekregen van een ‘in potsierlijke mummelarij verzonken levend lijk’.

Het beeld van Kouwenaar leek de laatste jaren bij te draaien. Hij bleek ook een persoonlijker gezicht te hebben. Naarmate er meer bekend werd over zijn leven, gingen lezers zijn latere werk autobiografischer lezen. Uit bundels als Een geur van verbrande veren en De tijd staat open (1996) kwam vooral het leven in en om Kouwenaars Franse zomerhuis scherp in beeld. Daarnaast bleken deze bundels indringende afscheidsgedichten te bevatten, opgedragen aan levenslange vrienden en liefdes: Hans Andreus (‘achtergelaten landschap’), Jan G. Elburg (‘Elke zomer komt dit woord om te eten’), Lucebert (‘10 mei 1994’), Bert Schierbeek (‘toen wij nog jong waren’) – en natuurlijk zijn vrouw Paula. Van een experimentele taalanalyticus leek Kouwenaar getransformeerd te zijn tot een dichter van kristalheldere, intieme poëzie.

Ter gelegenheid van zijn vijfentachtigste verjaardag werd Kouwenaar in de gelegenheid gesteld een bloemlezing samen te stellen uit zijn werk. Het resultaat is een kloeke bundel, met als titel Vallende stilte. Het zal geen gemakkelijke klus zijn geweest. Kouwenaars oeuvre omvat een kleine duizend pagina’s poëzie, opgedeeld in hecht gecomponeerde reeksen en afdelingen. Hoe maak je daar een verantwoorde selectie uit? Breng je de taalgerichte kant van Kouwenaar in kaart, door te laten zien hoe de dichter zich ontwikkelde tot een woordwikkende scepticus, die in elk gedicht een systematisch onderzoek uitvoert naar de mogelijkheden en beperkingen van de taal? Of laat je zien hoe het leven van deze dichter in zijn gedichten steeds duidelijker zijn neerslag vond?

Wat Vallende stilte zo bijzonder maakt, is dat de bloemlezing beide gezichten van Kouwenaars dichterschap toont – en bovendien laat zien dat deze altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn geweest. De bundel laat zich lezen als een biografie: via de vroegste poëzie zijn we er getuige van hoe de jonge Kouwenaar kennismaakt met de Cobra-schilders, hoe hij in De ondoordringbare landkaart (1957) verslag doet van zijn reizen door Europa, vlak na de oorlog, en hoe hij afscheid neemt van zijn marxistische idealen: ‘Of wij nu links of rechts zijn / wij gaan slapen / omdat wij moe zijn’, zo opent het gedicht ‘slaapliedje’:

de wereld staat eenzaam buiten

wij hebben veel mensen vermoord

om de mens met de mens te bewijzen –

Later lezen we hoe hij de dood van zijn vader memoreert in ‘dood van een boom’ en vergezellen we hem als hij afreist naar de Verenigde Staten (in ‘het struisvogelei van columbus’). We horen over zijn nog ongeboren zoon in het gedicht ‘het moet groeien’ en we zijn erbij als zijn moeder de eerste verschijnselen van dementie begint te vertonen, wanneer ze zich bijvoorbeeld niet meer herinnert dat ze zojuist een boeketje bloemen kreeg van haar zoon:

maar het brood in de oven verbrandt

maar je zit waar je zit, in je hand

een verwonderd boeket, maar geen hand

die het bracht, geen geschenk –

Maar Vallende stilte is niet alléén biografisch te lezen. De bundel evengoed een verslag van een poëticaal rijpingsproces. Het is een heuse literatuurtheoretische geschiedenis. Dat is deels het gevolg van het feit dat Kouwenaar zich bij zijn selectie ook heeft laten leiden door de academische aandacht voor zijn werk: zo zijn de programmatische reeksen ‘le poète y. sur son lit de mort’, waarover de letterkundehoogleraar A.L. Sötemann publiceerde, en ‘weg/verdwenen’, waarop Wiel Kusters in 1986 promoveerde, in de bloemlezing opgenomen – terwijl deze laatste cyclus toch niet zijn beste werk is.

Daarnaast leest de bundel als een literair-historische documentaire, omdat we Kouwenaars poëticale ontwikkeling van dichtbij kunnen volgen. Zo maken we eerst kennis met een dichter die in ‘een grapje dat mag’, geïnspireerd door de opvattingen van de bevriende schilder Constant Nieuwenhuys, een lans breekt voor onbekommerde spontaniteit en een vrolijk experimenterende dichtkunst. Uit het gedicht ‘de taal’ wordt echter duidelijk dat het optimistische geloof in wat de taal vermag al snel plaats maakt voor een kritische, problematiserende houding:

De taal behoort aan de vogels

ik ben te mens om te vliegen

ik sta als een huis op de wereld

gebouwd en dik uit aarde

Dat inzicht leidt tot een levenslang gevecht met de taal, waarbij de dichter probeert om dóór de grenzen van de ijle en clichématige ‘namen’ heen te breken, in de hoop een nieuwe, concrete taal te scheppen (te ‘maken’, zoals Kouwenaar zegt). Het gaat hem daarbij om niets minder dan een taal die met het leven zal samenvallen. Daartoe moet hij dan ook die ‘namen’ ‘verzwijgen’:

[...] niet uit eerbied

maar uit eenvoudige blindheid

en zó de stof het feit en de tijd

nauwkeurig te zeven door vlees

ziedaar een poging tot maken

In intrigerende gedichten als ‘een dode dichter’ en ‘le poète y. sur son lit de mort’ onderzoekt hij de uiterste consequenties van die gedachtegang. De dichter die het volmaakte gedicht kan schrijven, concludeert hij, is de dode dichter: ‘zijn taal is zo volstrekt / gevuld met grond / dat zij bestaat’. Wanneer het leven voorgoed is vastgelegd, is het in zekere zin ook ‘doodgemaakt’. Vereeuwigen is doodmaken: het is een paradox die Kouwenaar zijn hele oeuvre lang heeft beziggehouden.

Hoezeer het proces van herinneren en het onderzoek naar de taal voor Kouwenaar met elkaar samenhangen, blijkt duidelijk uit het hiernaast afgedrukte gedicht ‘besta het huis, hierin kan niets gebeuren’, uit De tijd staat open. Het is een gedicht waarin de dichter beschrijft hoe hij zijn huis probeert te beschermen tegen het voortgaan van de tijd: de deuren worden geolied, de kieren zijn gedicht, en de mokerhamers zijn ingevet – wat impliceert dat ze voorlopig nog even niet nodig zullen zijn. De vergankelijkheid van het huis confronteert hem met zijn eigen sterfelijkheid: de ‘muur / kanker’ en de ‘vochtvlekken’ zijn letterlijk tekens aan de wand, die hem eraan herinneren dat ook híj zich ooit zal moeten verzoenen met het ‘inwonend donker’. En tegelijkertijd is dit gedicht een reflectie op de dichtkunst. Niet voor niets zijn hier de ‘scheuren met kranten gedicht’ en ‘schrijven de wanden overal wonden’ – dit huis is van woorden gemaakt.

Vallende stilte is, afgezien van de minder gelukkig gevonden titel, een fraaie en overtuigende bloemlezing. Niet alleen omdat zij een representatieve keuze presenteert uit de diverse bundels, maar vooral omdat zij aantoont dat leven en poëzie in Kouwenaars werk niet los van elkaar kunnen worden gezien. De twee gezichten van het schrijverschap worden hier met elkaar afgewisseld en tegen elkaar uitgespeeld, waardoor Vallende stilte eindelijk recht doet aan een rijk, consistent en indrukwekkend oeuvre.