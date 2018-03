Met belangstelling las ik het artikel van Yra van Dijk (Boeken, 29.08.08).Zij doet een aantal interessante observaties, maar ik miste het inzicht dat boeken die het straatrumoer laten horen, niet uitsluitend hoeven te handelen over integratie, racisme of economie. Ook literaire schrijvers die zich bezighouden met huisvesting in achterstandswijken bijvoorbeeld, zoals Herman Franke met Wolfstonen, de mensen om je heen, zoals D. Hooijer met Sleur is een roofdier, geschiedschrijving en geschiedvervalsing zoals Els Launspach met Messire, anorexia zoals Kristien Hemmerechts met Ann, een moeizame jeugd zoals Jaap Scholten met Morgenster geven blijk van betrokkenheid bij de maatschappij.