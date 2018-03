Staatshoeden Den Haag Alle vrouwelijke ministers, staatssecretarissen Eerste en Tweede Kamerleden staan hun ‘Prinsjesdaghoed’ af voor een expositie van veertig Staatshoeden in het Paleis aan het Lange Voorhout, het vroegere werkpaleis van koningin Juliana. Van dit adres vertrok vroeger de Gouden Koets en keerde hier ook weer terug. De overdracht van de eerste hoeden (waaronder die van Tweede Kamerlid Laetitia Griffith) was afgelopen dinsdag vlak na het voorlezen van de Troonrede. Ook zijn er foto's van Dirk Hol van Prinsjesdag. T/m 12 okt in Het Paleis, Lange Voorhout 74. Di-zo 11-17u