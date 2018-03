Spionage leidt tot politieke rel

Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) neemt de Marokkaanse spionageaffaire in Rotterdam „bijzonder hoog op”. Hij stelt de zaak volgende week in New York aan de orde bij zijn Marokkaanse ambtgenoot, die net als hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoont. Volgens Verhagen heeft hij de Marokkaanse autoriteiten verzocht zich „voortaan te onthouden van dit soort praktijken”.

Als gevolg van de kwestie, waarbij een Rotterdamse politieagent van Marokkaanse origine verdacht werd van spionageactiviteiten voor Marokko, hebben eerder dit jaar twee diplomaten van de ambassade van dit land Nederland verlaten. In officiële termen heet dit dat de twee diplomaten naar hun land zijn teruggeroepen. De Tweede Kamer houdt volgende week een spoeddebat over deze zaak. Dat gebeurt aan de hand van een brief van het kabinet waarin nader uiteen zal worden gezet wat er is voorgevallen in Rotterdam.

Normaal gesproken wordt zo min mogelijk ruchtbaarheid gegeven aan spionagerellen. De functionarissen van de Marokkaanse ambassade zijn dan ook al twee maanden geleden uit Nederland vertrokken. De kwestie kwam begin deze week in de openbaarheid naar aanleiding van een uitzending van Nova.

Het gaat om een Rotterdamse brigadier die informatie zou hebben verzameld voor de Marokkaanse overheid. Hij werd op non-actief gezet na een tip van de inlichtingendienst AIVD. Tegen de man is, nadat hier aanvankelijk van was afgezien, alsnog een onderzoek door de Rijksrecherche ingesteld. Na zijn ontslag is hij aan het werk gegaan bij Rotterdam Airport, waar hij inmiddels met buitengewoon verlof is gestuurd. In antwoord op vragen van het PVV-Kamerlid Wilders heeft premier Balkenende gezegd dat het hier niet om een vertrouwensfunctie ging.

In het verleden was er ook al sprake van een gevoelige diplomatieke verhouding tussen Nederland en Marokko. Toen ging het om infiltraties van Marokkaanse zijde in gastarbeiderskringen.