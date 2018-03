Speakers met Frans accent

Philippe Starck (bouwjaar 1949) is een beroemd Frans ontwerper die regelmatig wordt ingehuurd om saaie gebruiksvoorwerpen weer een beetje dat je ne sais quoi, joie de vivre en olala te geven. Zo ontwierp hij een beroemde motorfiets (Aprilia Moto 65) en een prachtige Starck-muis voor Microsoft. Van het merk Parrot, bekend van Bluetooth audio toepassingen, mocht Starck een luidspreker verbouwen: een draadloze zuil van 75 centimeter hoogte. Die afmeting is niet alleen op akoestische gronden gekozen: het is ook een prettige hoogte om je iPod op de dock te kunnen prikken. De luidsprekers kunnen ook door een laptop, pc of telefoon worden aangestuurd via bluetooth audio of het wifi-netwerk. Goedkoop zijn ze zeker niet, deze speakers. Maar dat was de handtekening van Philippe Starck waarschijnlijk ook niet.

Marc Hijink

Prijs 900 euro, verkrijgbaar vanaf december.