Spanje Zaragoza Ze zien er vaak smakelijk uit, de bodegones, de Spaanse stillevens van welgevulde keukens waarvan je de kazen, hammen, druiven, olijven en andere culinaire artikelen zó van het doek lijkt te kunnen pakken. De bodegón was een populair onderwerp in de Spaanse schilderkunst van de 16de tot en met de 18de eeuw. In Zaragoza zijn zestig doeken te zien van de belangrijkste Spaanse schilders van dit genre. De werken, van onder anderen Juan van der Hamen, Juan de Arellano, Luis Meléndez en Francisco de Goya, komen uit de collectie van het Prado in Madrid, dat voor 15 oktober een grote Rembrandt-expositie aan het voorbereiden is. El bodegón español en el Prado. De Van der Hamen a Goya. Sala Luzán CAI, Paseo Independencia, 10, Zaragoza. Ma-za 19-21u, 0034 97671815, www.museodelprado.es Madrid Het Teatro Real begint op 28 september zijn operaseizoen met Verdi’s Un ballo in maschera, een nieuwe productie in samenwerking met het Royal Opera House, Covent Garden, in Londen. Het werk is gebaseerd op een historische gebeurtenis: de moord, in 1792, op koning Gustaaf III van Zweden tijdens een gemaskerd bal in de opera van Stockholm. De Italiaan Mario Martone regisseerde de opera die wordt gezongen door een wisselende, internationale cast. Un ballo in Maschera. Teatro Real, Plaza de Oriente, Madrid, 28 sept t/m 19 okt 20u (28/9, 12 en 19/10 18u). Kaarten 0034 902244848, of a.d. kassa, www.teatro-real.com