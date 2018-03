Havana, 19 sept. De Cubaanse filmmaker Humberto Solas is woensdag overleden. Solas, die leed aan kanker, is 66 jaar geworden. Solas werd bekend met onder meer de film Lucia (1968), die het leven beschrijft van de Cubaanse vrouw gedurende drie historische periodes. Ook maakte hij de films Manuela (1966) en Miel para Oshun (2001). In 2005 ontving hij de Nationale Filmprijs van Cuba voor zijn oeuvre.