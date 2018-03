Tegenover mij in de trein van Utrecht naar Rotterdam zit een Amerikaans stel. Net voorbij Woerden ontdekken ze de eerste molen. „Look honey”, zegt de man en legt uit dat nog maar tot enkele jaren geleden iedereen in Nederland in een molen woonde.

Bijna bij Rotterdam staat een oudere man langs het spoor te genieten van zijn volkstuintje en klein maar verzorgd uitziende tuinhuisje. „Look honey”, zegt de Amerikaan, „these are the slums of Rotterdam! How sad, such an old man!”

Karianne Vermaas