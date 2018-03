Slapstick voor volwassenen

Gelukkig stopt Hank Moody in het tweede seizoen van Californiction met roken. In een voorproefje van de nieuwe serie, te zien op internet, zien we hem rondlopen met nicotinepleisters op zijn arm. Dat is maar goed ook, want David Duchovny, die de schrijver met een writer’s block speelt, en daar een welverdiende Golden Globe voor kreeg, kan helemaal niet roken. Hij houdt zijn sigaret vast als iemand die op een feestje weleens opsteekt, maar niet als de doorgewinterde tabaksverslaafde die hij in de serie moet spelen.

Drinken, snuiven en vooral casual sex gaan Duchovny veel beter af.

Vanaf 28 september is in de VS te zien hoe het Hank Moody bij zijn stoppoging vergaat. Dan begint de tweede serie van Californication op de zender Showtime, als ten minste de recente opname van Duchovny in een kliniek voor seksverslaving niet voor vertraging heeft gezorgd – een navrant geval van life imitating art. De Nederlandse kijker moet het nog even doen met de herhalingen van het eerste seizoen, die nu te zien zijn op Comedy Central, en de dvd van het eerste seizoen, die begin deze maand in Nederland uitkwam.

Dat is zeker geen straf. Wie het eerste seizoen (twaalf afleveringen) nog eens achter elkaar bekijkt kan alleen maar stijgende bewondering hebben voor hoe de makers erin slagen het hoge niveau van aflevering tot aflevering vast te houden – met als uitzondering de zwakke slotaflevering, die te veel losse eindjes te snel aan elkaar knoopt. Zulke slimme, originele, grappige televisie zie je niet elke dag, zelfs niet in deze bloeitijd van het Amerikaanse televisiedrama met series als The Sopranos, Mad Men en The Wire.

De meeste van deze series vermengen komedie en drama. Californication ook, maar de verhouding ligt iets anders (meer komedie, minder drama). De serie is ook op comedylengte gehouden (30 minuten per aflevering). Maar Californication is weer niet, zoals de meeste sitcoms, dicht geplamuurd met grappen. Elke aflevering werkt toe naar één groot, komisch moment, vaak van seksuele aard: slapstick voor volwassenen.

Hank Moody is de schrijver van een succesvolle roman, God Hates Us All, die is verfilmd als romantische komedie onder de titel A Crazy Little Thing Called Love met ‘Tom en Katie’ in de hoofdrollen. Dankzij de film is Moody rijk, maar hij walgt van zijn succes en van zichzelf. Hij verliest zich in alles wat God verboden heeft, maar wil eigelijk terug naar zijn ex-vrouw Karen (Natascha McElhone) en zijn vroegwijze puberdochter Becca (Madeleine Martin).

Zijn literair agent Charlie Runkle (Evan Handler) probeert Hank weer aan het schrijven te krijgen, maar raakt ondertussen zelf verstrikt in een sm-verhouding met zijn gothic-secretaresse Dani. Hank is ook nog zonder het te weten naar bed gegaan met de zestienjarige Mia, de dochter van de oersaaie man met wie zijn ex-vrouw op het punt staat te gaan trouwen.

Ranzig? Nou en of.

De hoge dosis seks

van de serie heeft in de Verenigde Staten de meeste aandacht getrokken; in Australië hielden christelijke groeperingen een gebedswake bij het televisiestation dat Californication uitzond. In Nederland – christelijk-sociaal kabinet of niet – springt dat element toch wat minder in het oog. Californication heeft ook meer in huis: een charmante antiheld, sterke oneliners, creatief gebruik van schuttingtaal, sterke bijrollen en een kennersoog voor de sfeer van Los Angeles.

De jonge bedenker, schrijver en co-producent van Californication, Tom Kapinos, is te werk gegaan volgens een beproefd principe: alles waar ik zelf van hou, stop ik in mijn serie. Voor de kinky secretaresse Dani liet hij zich inspireren door de website voor wilde meisjes suicidegirls.com; de titels van de romans van Hank ontleende hij aan nummers van de heavy metal band Slayer, waar hij een fan van is.

De acteur Duchovny (voorheen The X-Files) is geen supertalent, maar hij is wel perfect op zijn plaats als de ultieme California Guy. De California Girls zijn veel bezongen en wereldberoemd zijn, maar er bestaat ook zoiets als de California Guy. Hij weet zijn ambitie te verhullen onder een lethargisch levenstempo, zijn agressieve libido onder lome sensualiteit, en zijn moralisme onder een dikke laag cynisme.

De California Guy is passief, op z’n minst ogenschijnlijk. Californication breekt met de dramaturgische regel dat de held van een verhaal altijd iets moet willen en ergens naar moet streven. Hank streeft wel ergens naar (hij wil Karen terug) maar hij wil ook nog iets anders (seks, drank, drugs), hij wil een goede vader zijn, maar ook zijn vrijheid behouden, hij walgt van Hollywood, maar is minder afkerig van de nieuwe Porsche die hij aan zijn film overhoudt. „I’m disgusted with my life and myself, but I’m not unhappy about that.”

Dat is precies Hanks probleem. Niet zijn zelfhaat en walging, maar dat hij daar juist te weinig van heeft en op de keper beschouwd helemaal niet zo ongelukkig is met zijn leven. Zo wordt het natuurlijk nooit wat.

Kapinos heeft zich vooral laten inspireren door Charles Bukowski (Post Office, Barfly, Love is A Dog From Hell). Hij moet het werk van de beroemde cultschrijver en alcoholist van voren naar achteren kennen. Karen, de ex van Hank, verklaart op zeker moment dat Bukowski haar favoriete schrijver is, en even later zien we haar een boek van Bukowski lezen. Dat is inderdaad wel het minste dat de makers van Californication konden doen, bij wijze van eerbetoon.

Californication eigent zich Bukowski’s universum toe: het specifieke, melancholieke gevoel voor de stad Los Angeles van de schrijver. Ook zijn naam is niet veilig: Bukowski liet zich alleen op de omslag van zijn boeken Charles noemen; in het dagelijks leven was zijn voornaam Hank.

Bukowski was gescheiden en had één dochter met zijn ex-vrouw. Hank ook. Bukowski woonde in een bungalow. Hank ook. Bukowski kon pijnlijk direct uit de hoek komen. Hank ook.

Kapinos heeft vooral zijn licht opgestoken bij de autobiografische roman Women. Daarin beschrijft Bukowski de periode in zijn leven waarin hij succes begint te boeken als schrijver en plotseling de vrouwen kan krijgen die hem voorheen niet zagen staan. Kapinos heeft ook het mechanisme goed begrepen dat in Women seksscène na seksscène beheerst: de complete en volledige ontmythologisering en ontluistering van de daad. Dat maakt de seks bij Bukowski niet alleen grappig, maar ook akelig realistisch.

Kapinos voert dit mechanisme in Californication alleen lang niet zo ver door als Bukowksi durfde te doen. De serie blijft daardoor nog teveel steken in een mannelijke fantasie, zoals Sex and The City een vrouwelijke fantasie is. Hank is een intelligente, sexy man, maar de vrouwen vallen toch wel iets te makkelijk voor hem. Hij krijgt nooit eens een echte klap op zijn gezicht als gevolg van zijn grote mond. Karen worstelt tussen haar zwak voor Hank en de wetenschap dat hij een hopeloos geval is, maar ze worstelt nog niet hard genoeg.

Kapinos moet er nog wat meer Bukowski instoppen, zodat Californication in het tweede seizoen echt pijn gaat doen.

Californication. Seizoen 1. Drie dvd’s 27,99 euro.Comedy Central zendt seizoen 2 uit vanaf 20 okt.