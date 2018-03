Brussel. Slachthuizen moeten diervriendelijker worden, zo heeft Eurocommissaris Androulla Vassiliou (Gezondheid) gisteren voorgesteld. Betere verdovingstechnieken moeten voorkomen dat de dieren ontwaken voor de slacht. Slachters moeten een certificaat behalen en elk slachthuis moet iemand aanstellen voor dierenwelzijn. ”Dit is gunstig voor miljoenen dieren in Europa”, reageert directeur Sonja Van Tichelen van Eurogroup for Animals, waarbij ook de Nederlandse Dierenbescherming is aangesloten. De organisatie stelt dat Nederlandse en Britse slachthuizen al aan veel nieuwe regels voldoen. Maar vooral in Frankrijk en Oost-Europa is er veel mis.