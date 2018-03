Selectie Theater & Dans

5 Jaar met jou

In deze originele tweepersoonsmusical kijken twee geliefden in tegengestelde volgorde terug op hun relatie. Afgezien van een handjevol ironische dialoogzinnetjes wordt alles gezongen – op schurende, hoekige, maar soms ook smeltende melodieën die een rijk arsenaal aan echo’ s oproepen: van ragtime via klezmer, swing en salonorkest tot rock. Birgit Schuurman is een overrompelende Sanne, die met haar expressieve zangstem alle fases van de relatie laat zien en horen. Jim de Groot speelt de veelbelovende schrijver Jona als een man die overtuigend verliefd op haar wordt en zich net zo overtuigend van haar losmaakt. Zijn stem riekt naar rock en heeft meer rafels dan de hare. Zelden was een musical zo klein, met twee spelers en drie muzikanten. Maar meer is hier niet nodig. Tournee t/m 8/11. Info www.vijfjaarmetjou.nl.

Streetcar

Janni Goslinga werd gisteren bekroond met de Colombina voor haar rol van Stella in A Streetcar Named Desire. De Amerikaanse klassieker is door regisseur Eric de Vroedt verplaatst van New Orleans naar de Amsterdamse Pijp. Stanley is nu geen botte Pool meer, maar een Marokkaan met een gouden bril. Tamar van den Dop speelt Southern Belle Blanche, als een vrouw die zich verschuilt haar vele rolletjes. T/m 27 Amsterdam, Frascati. Ino 020-6266866 of www.toneelgroepamsterdam.nl.

Ik val, val in mijn armen

Vlaamse acteurs Wim Opbrouck en Els Dottermans brengen de countryshow Ik val, val in mijn armen. Zij zingen vertalingen van countryklassiekers, als Blijf bij je vent (Stand By Your Man) en Doet pijn (Love Hurts). Verder een paar liedjes van Opbroucks idool Chip Taylor, Must be The Whiskey en Fall. Country is hier een wijd begrip, dus brengen ze ook het meebrul-chanson Travailler c’est trop dur van Julien Clerc en Brahms’ Abschiedslied. Met veel schwung en humor slepen Wim en Els je mee, geconcentreerd en ingehouden zingend, om de pure emotie uit de liedjes voor zichzelf te laten spreken. Tournee t/m 4 dec. Info www.ntgent.nl

Totaal Thomas

De spelers van het jonge gezelschap De Warme Winkel – samen met de Veenfabriek – hebben zich gestort op het toneelwerk van Oostenrijkse schrijver Thomas Bernhard. Geïnspireerd door zijn gedachtengoed en gedichten maken zij een voorstelling waarin zij zich presenteren als plaaggeesten van het publiek. De oplettende toeschouwer zal vooral Der Theatermacher herkennen, die op zowel grimmige als geestige stijl zorgt voor boeiende momenten over de ingewikkelde verhouding tussen acteur en toeschouwer. Tournee t/m 18 okt. Info www.veenfabriek.nl.

Wim T. Schippers

De komedie Wuivend Graan van Wim T. Schippers is nauwelijks een toneelstuk te noemen; ze heeft de vorm van een vervaarlijk slingerende lezing over ethiek, die ook nog eens doorlopend wordt onderbroken door boze vrouwen in het publiek. Schippers en regisseur Titus Tiel Groenestege bieden een enerverende avond met veel verbale humor, subversieve meligheid en aangename slapstick. Kees Hulst speelt zo geestig een bemoeizieke moderator, dat hij de hele voorstelling optilt en meesleept. Tournee t/m 30 sept. Info www.humstu.nl.

Ashton Brothers