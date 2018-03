Selectie Muziek

Leonidas Kavakos

De Griekse violist Leonidas Kavakos speelt het Vioolconcert van Beethoven bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Andrey Boreyko dirigeert verder de ouverture De verkochte bruid van Smetana en de Tweede symfonie van Schumann. 25, 26, 27 sept 20u15, 18 sept 14u15 De Doelen Rotterdam res 010 2171717

Festival Voor de Wind

Langs de oevers van de IJssel vindt van 25 t/m 28 sept het Festival Voor de Wind plaats: veel niet-religieuze orgelmuziek in Arnhem, Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem en Zwolle. Er zijn 21 evenementen met 11 verschillende programma’s met muziek die varieert van Poulencs Sécheresses tot de familievoorstelling De geschiedenis van het kleine olifantje Babar . Inl: www.festivalvoordewind.nl

Strauss & Mahler

Sopraan Charlotte Margiono zingt de Rückertlieder van Mahler bij het Limburgs Symfonie Orkest o.l.v. Ed Spanjaard. Verder: het symfonische gedicht Till Eulenspiegels lustige Streiche en Totenfeier, de eerste versie uit de Tweede symfonie van Mahler. 26 sept 20u15 Theater aan het Vrijtof Maastricht res 043 3505555; 27 sept 20u Theater Heerlen res 045 5716607

Jean-Guihen Queras

De beroemde Franse cellist Jean Guihen-Queras en de pianist Alexandre Tharaud geven 22 sept 20u15 een recital in de Philharmonie in Haarlem met muziek van Schubert, Berg en Brahms. res 023 5121212. Bij het Radio Filharmonisch Orkest is Queras de solist in het Celloconcert van Dvorák. Verder dirigeert Pietari Inkinen De Moldau van Smetana en de Háry Janos-suite van Kodály. 26 sept 20u15 Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht res 030-2314544, (rechtstreeks op Radio 4). Het Celloconcert en delen uit Smetana’s Má vlast klinken ook 28 sept 11u in het Concertgebouw res 020 6718345 (ook rechtstreeks op Radio 4).

Adama Dramé

Op zondag 21 sept 15u geven djembé-virtuoos Adama Dramé en zijn percussie-ensemble Foliba uit Ivoorkust een dubbelconcert met zangeres Ami Sacko uit Mali en haar man Bassekou Kouyaté die haar op de ngoni begeleidt. Tropentheater, Amsterdam. Res 020-5688500.

Snoog Dog

Diezelfde avond om 20u treedt rapper/acteur Snoog Dog aan in Amsterdam. De voormalige pornoster koppelt melodieuze hiphop aan lome beats en ‘attitude’ aan humor. Dat laatste doet ook de Jeugd van Tegenwoordig, die het voorprogramma verzorgt. Heineken Music Hall, Amsterdam. Res 020-5672444.

Portugal The Man

Het progressieve kwartet uit Alaska, Portugal The Man, treedt dinsdag 23 sept 20u op. Het kwartet uit Alaska weet rock en blues te mengen met synthesizers en drumbeats. Paradiso, Amsterdam. Res 020-6264521.

Alain Clarke

De Nederlandse soulzanger Alain Clarke is 25 sept 19u30 nog eens te zien en te horen in de nieuwe popzaal WATT in Rotterdam. Het is een van de laatste optredens van Alain Clarke in zijn clubtour. Clarke boekte veel succes met zijn album Live it Out, met daarop het hit-duet met zijn vader. WATT, Rotterdam. Res 010-2179199.

The Hague Jazz

De Dr. Anton Philipszaal te Den Haag en festival The Hague Jazz organiseren samen jazzconcerten aan het Spui. Op 25 sept 19u15 bijt gitarist John Abercrombie het spits af. In het voorprogramma van de concertreeks wordt aan talentvolle Haagse jazzartiesten ruim baan gegeven. Dr Anton Philipszaal, Den Haag. Res www.philipszaal.nl